Nules se prepara ante los temporales con nuevas inversiones en alcantarillado

El Ayuntamiento de Nules ha realizado una inversión cercana a los 40.000 euros para mejorar el alcantarillado municipal, a través de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua y la Concejalía de Vía Pública. Esta actuación se centra en la reparación y adquisición de nuevos sistemas de bombeo, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del saneamiento y reducir incidencias provocadas por atascos e inundaciones.

El concejal delegado del Ciclo Integral del Agua, Adrián Sorribes Herráiz, ha explicado que la inversión ha permitido reparar las bombas existentes del sistema de alcantarillado y adquirir cuatro nuevas bombas de última generación, equipadas con un sistema avanzado de trituración. Este mecanismo facilita una gestión más eficaz de los problemas causados por el uso indebido de toallitas húmedas y el vertido de grasas de cocina al sistema de saneamiento, una de las principales causas de obstrucciones.

Durante los años 2023 y 2024, los atascos provocados por toallitas y grasas han supuesto un coste aproximado de 20.000 euros para el consistorio en reparaciones y actuaciones de emergencia. Con esta inversión, el Ayuntamiento de Nules pretende reducir averías, minimizar intervenciones urgentes y rebajar los gastos de mantenimiento del alcantarillado.

Además, dentro de este proyecto, el Ayuntamiento ha adquirido una bomba específica para el desagüe y secado de espacios, que podrá utilizarse en episodios de inundaciones y que pasará a formar parte de los recursos del Plan Anti-inundaciones de Nules, reforzando así la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y temporales.

Adrián Sorribes ha destacado que “invertir en sistemas que mejoran el tratamiento de los vertidos y la gestión de inundaciones es imprescindible, especialmente cuando los temporales se están convirtiendo en una constante en nuestra zona. Son actuaciones que no se ven, porque quedan soterradas, pero que tienen un impacto muy significativo en la gestión diaria del municipio”.

Por su parte, el concejal de Vía Pública, Ramón Lucas, ha señalado que “esperamos que las molestias que provoca la lluvia en Nules se reduzcan progresivamente con estas inversiones. Cuando se completen todas las actuaciones del Plan Anti-inundaciones, la mejora será todavía más evidente, pero cada intervención suma para alcanzar este objetivo”.