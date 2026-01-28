El PP denuncia que el antiguo vertedero de Navajas sigue generando riesgos pese a estar cerrado

El Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Navajas que aclare la situación del antiguo vertedero municipal que, a pesar de estar vallado, “sigue siendo utilizado indebidamente, lo que genera un riesgo evidente para la seguridad pública y el cumplimiento de la normativa medioambiental”.

Así lo ha advertido el portavoz del PP en Navajas, Nacho Navarro, quien ha recordado que, casi un año después de haber planteado la misma preocupación en el pleno, la situación no solo continúa sin resolverse, sino que se ha visto agravada.

“Es inconcebible que el equipo de gobierno no haya tomado cartas en el asunto después de casi un año. No estamos hablando de una infracción de la normativa medioambiental, sino de un riesgo directo para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, ha subrayado Nacho Navarro, quien ha pedido “explicaciones y medidas para poner fin a ese uso ilegal”.

“Es una situación que nos preocupa. Y queremos saber las razones por las que los restos de poda depositados en el antiguo vertedero no han sido gestionados conforme a lo prometido en el pleno de febrero de 2025”, ha expresado Navarro.

Asimismo, desde el PP han pedido al Ayuntamiento de Navajas que se informe si se ha permitido, directa o indirectamente, el acceso a unas instalaciones clausuradas, así como las medidas adoptadas para justificar dicho acceso. “Exigimos una respuesta clara y que se tomen medidas para resolver este problema, que también afecta a la imagen de nuestro municipio”, ha expresado el portavoz del PP en Navajas.

En este sentido, Nacho Navarro ha hecho hincapié en que en el año 2019 se presentó una denuncia relacionada con el vertedero. “Ahora esperamos que no se repita esta situación y el equipo de gobierno actúe de manera inmediata”, ha expresado el portavoz, quien ha añadido que “esta situación conllevará un coste para las arcas municipales y, por consiguiente, para el bolsillo del contribuyente”. Y es así, expone el regidor, porque “los restos de poda depositados deberán ser retirados o triturados, y quien pagará será el ayuntamiento, es decir, todos nosotros”.