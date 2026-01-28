Reciclar pilas tiene recompensa: un instituto de Castellón crea su propia moneda y gana el Premio Reciplasa
El galardón reconoce proyectos innovadores que impulsan una gestión más sostenible de los residuos a nivel comunitario
La Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la Universitat Jaume I ha entregado el Premio a la Iniciativa para la Mejora de la Gestión Sostenible de los Residuos Urbanos, una distinción que busca apoyar económica y técnicamente proyectos innovadores para mejorar la gestión de residuos y sensibilizar a la ciudadanía sobre la sostenibilidad.
El premio, dotado con 2.500 euros, está dirigido a centros educativos, asociaciones sin ánimo de lucro y ayuntamientos de poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Valora propuestas que aborden problemáticas ambientales desde una perspectiva sostenible, participativa y replicable.
El proyecto ganador fue presentado por el IES Llombai de Burriana, titulado Posat les piles. Esta iniciativa pionera involucró a todo el centro educativo en la recogida selectiva de pilas, implementando acciones innovadoras como la creación de ecodelegados por aula y la introducción de una moneda propia del instituto, canjeable por servicios en la cafetería o fotocopias.
Félix Hernández, director de la Cátedra Reciplasa, destacó el valor educativo y social de los proyectos: “La innovación en residuos no siempre depende de grandes recursos, sino de ideas bien planteadas con impacto real y capacidad de implicar a la ciudadanía”.
Reconocimientos desde el 2022
El Premio a la Iniciativa se convoca por primera vez en 2022 como parte del convenio trianual entre Reciplasa y la Universitat Jaume I, con el objetivo de fomentar la innovación y la educación ambiental.
Sergio Toledo, presidente de Reciplasa, subrayó la importancia de este reconocimiento como herramienta de transformación social: “Con este premio queremos poner en valor el talento, la creatividad y el compromiso de entidades y colectivos que trabajan desde lo local para mejorar la gestión de residuos”.
Fernando Albarrán, director técnico de Reciplasa, resaltó el alto nivel de las propuestas y animó a los estudiantes a continuar con iniciativas creativas en otros materiales como la materia orgánica.
Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, felicitó al alumnado y al centro: “Vuestra apuesta por la sostenibilidad demuestra que estas iniciativas pueden transformar la ciudad. Esto es solo el comienzo”.
