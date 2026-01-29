27 años premiando al talento de la Vall con los 'Vicentets'

La plaza de Sant Vicent ha sido la mañana de este jueves el escenario de la presentación de los Premis Sant Vicent Ferrer – Ciutat de la Vall d’Uixó 2025, conocidos popularmente como Vicentets. Desde hace cuatro años los premios que convoca la comisión de las fiestas patronales en honor a Sant Vicent Ferrer cuentan con unas bases públicas que han institucionalizado estos reconocimientos que cuentan con una gran trayectoria, pues este año cumplen 27 años.

El presidente de las fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer, Juan Ibáñez; el concejal de Cultura, Jorge Marqués; el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla; y el presidente de la Caixa Sant Vicent, Francisco Bordils, han presentado esta nueva edición. La entrega de los galardones se realizará dentro de la programación festiva.

Las bases de los Premis Sant Vicent Ferrer – Ciutat de la Vall d’Uixó se podrán consultar en la web del Ayuntamiento (www.lavallduixo.es) junto al histórico de premiados y al modelo de presentación de candidaturas, que deberá estar razonado y acompañarse del currículum de la persona o entidad propuesta y de documentación con información a tener en consideración por el jurado. El plazo de presentación estará abierto del 30 de enero al 28 de febrero.

Las categorías que se premian son mérito cultural, mérito deportivo, compromiso cívico, alrededor del mundo (arreu del món) e innovación, ciencia y emprendimiento. Estos premios son no lucrativos y de valor simbólico, creados para distinguir a personas físicas y jurídicas que habiten o tengan su sede social en la Vall d'Uixó o que mantengan un estrecho vínculo con la misma.