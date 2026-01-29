Almassora adjudica la nueva zona deportiva del litoral tras el respaldo vecinal
El proyecto contempla la instalación de tres infraestructuras principales pensadas para un uso diverso y accesible
La zona deportiva que los vecinos de Almassora situaron entre las más votadas en los presupuestos participativos da un paso decisivo para hacerse realidad. El Ayuntamiento ha adjudicado la creación de este nuevo espacio deportivo en la playa a la empresa Rubberplay SL, por un importe total de 44.999,17 euros (IVA incluido), tras un procedimiento abierto al que concurrieron cinco ofertas, todas ellas de pymes.
La actuación se desarrollará en la zona verde del Sunpor-5, en la confluencia de las calles Pavos y Cutxos, un entorno que ya estaba concebido como espacio deportivo al aire libre pero que hasta ahora solo contaba con una pista de fútbol sala. La creciente población en el litoral, especialmente durante los meses de verano, y la mayor demanda de actividades físicas al aire libre habían evidenciado la necesidad de ampliar los equipamientos disponibles.
El contrato se ha adjudicado a la oferta considerada económicamente más ventajosa, según recoge el acta de resolución. La empresa adjudicataria formalizará el contrato mediante la aceptación de la resolución municipal, tras lo cual se activará el calendario de ejecución.
Instalaciones previstas
El proyecto contempla la instalación de tres infraestructuras deportivas principales pensadas para un uso diverso y accesible. Por un lado, una mesa de ping-pong adaptada a personas usuarias de silla de ruedas, reforzando el carácter inclusivo del espacio. A ello se suma una zona de workout, equipada con barras y montantes para ejercicios de fuerza, coordinación y entrenamiento funcional, una modalidad cada vez más extendida entre jóvenes y adultos.
El conjunto se completa con un campo circular para la práctica de la pelota panna, una disciplina emergente vinculada al fútbol urbano.
Todos los elementos estarán fabricados con materiales resistentes al ambiente marino, un aspecto clave para garantizar la durabilidad de las instalaciones frente a la salinidad, la humedad y la exposición solar propias del litoral.
La adjudicación culmina un proceso iniciado el pasado mes de septiembre, cuando el Ayuntamiento sacó a licitación el proyecto con un presupuesto máximo de 44.999,17 euros y un plazo de presentación de ofertas que finalizó el 30 de septiembre. El procedimiento se tramitó mediante un abierto simplificado, con presentación electrónica de propuestas.
Una vez formalizado el contrato, el plazo previsto para la ejecución de las obras es de dos meses, lo que permitirá que la nueva zona deportiva esté operativa en un corto espacio de tiempo.
Con esta actuación, Almassora avanza en la mejora de su litoral como espacio de convivencia, ocio saludable y deporte al aire libre, dando respuesta directa a una de las demandas más respaldadas por la ciudadanía.
