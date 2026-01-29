Warner Bros se fija en un pueblo bonito de Castellón y está buscando comensales

La provincia de Castellón vuelve a situarse en el punto de mira de la industria audiovisual internacional. Una importante productora de Hollywood ha elegido uno de los pueblos más bonitos de España como escenario para su próximo proyecto televisivo y ya se encuentra buscando comensales para participar en el rodaje.

Se trata de Warner Bros International Television Production España, que grabará en los próximos días un programa de televisión centrado en el mundo de la restauración. El municipio elegido ha sido Peñíscola, que continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos para rodajes de todo tipo.

Cada año, la localidad acoge una media de 30 producciones audiovisuales, entre programas de televisión, anuncios, series de ficción y cortometrajes. En su trayectoria reciente figuran rodajes de gran repercusión como Juego de Tronos (HBO), Chiringuito de Pepe, El Ministerio del Tiempo, la película Les vacances de Mara, premiada en los Premios Berlanga, o el exitoso programa MasterChef.

Millones de espectadores de todo el mundo han podido ver ya este enclave castellonense convertido en plató internacional. Tras su aparición en Juego de Tronos en 2015, a finales de 2025 volvió a acoger el rodaje de la segunda temporada de Berlín, la superproducción de Netflix que sirve de precuela de La Casa de Papel.

El Ayuntamiento ha informado a través de sus redes sociales de que el rodaje se llevará a cabo los días 9 y 13 de febrero, con una duración aproximada de cuatro horas por jornada. Para participar como comensales, las personas interesadas deben contactar por WhatsApp en el número +34 634 84 96 22.

Desde la productora se ha indicado que los participantes deberán ser residentes en Peñíscola o en municipios cercanos y contar con disponibilidad total durante el tiempo de grabación, ya que no se podrá abandonar el lugar hasta su finalización.

Como contraprestación, los comensales disfrutarán de la comida de manera gratuita y, según ha adelantado el consistorio, recibirán además “alguna sorpresa especial durante el rodaje”.