Ascensor panorámico y espacios renovados: la Casa de la Cultura de Almassora entra en la recta final de las obras

La Casa de la Cultura de Almassora encara la recta final de su ambiciosa reforma integral, una actuación estratégica que transformará uno de los edificios culturales más emblemáticos del municipio en un espacio más moderno, accesible y sostenible.

En este contexto, la alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha visitado las obras para comprobar el estado de los trabajos, que estarán finalizados en las próximas semanas. Durante la visita ha estado acompañada por el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino; el concejal de Fondos Europeos, José Claramonte; y el concejal de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí.

La alcaldesa de Almassora, el concejal de Cultura, el de Fondos Europeos y el edil de Urbanismo comprobaron in situ el avance de esta actuación. / MEDITERRÁNEO

La rehabilitación de la Casa de la Cultura de Almassora está financiada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) para entidades locales, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos europeos.

La alcaldesa ha destacado la importancia de esta intervención, que permitirá modernizar el edificio, mejorar la accesibilidad, incrementar la eficiencia energética y optimizar la funcionalidad de un espacio clave para la vida cultural y social de Almassora. “Estamos ante una obra estratégica que refuerza nuestro compromiso con una cultura accesible y con la mejora de los servicios públicos”, ha señalado Tormo.

Un presupuesto que roza los 2,5 millones

La actuación, adjudicada a la empresa Crisol Obras y Servicios, cuenta con un presupuesto de 2.475.139,99 euros. Entre las principales mejoras destaca la instalación de un ascensor panorámico, una medida clave para garantizar la accesibilidad universal, así como la creación de nuevas salas polivalentes para distintos usos culturales.

El proyecto contempla también un espacio exterior de doble altura con zona ajardinada, además de la aplicación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, alineados con los objetivos marcados por la Unión Europea.

“Esta reforma no solo moderniza un edificio emblemático, sino que lo adapta a las necesidades presentes y futuras de Almassora, convirtiendo la Casa de la Cultura en un referente cultural más accesible, sostenible y atractivo”, ha concluido la alcaldesa.