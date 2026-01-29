Las comparsas: alma y corazón del Carnaval de Vinaròs

Son el alma y el corazón del Carnaval de Vinaròs. Sin ellas, la fiesta no sería posible. Las 32 comparsas trabajan intensamente durante todo el año para vivir con máxima intensidad la 44ª edición del Carnaval, que se celebrará del 31 de enero al 16 de febrero y que este año viaja Del Mediterráneo a Indonesia.

Algunas de estas entidades celebran además aniversarios muy especiales. El Pilà, Els Dormilons y La Morterada cumplen 40 años; Depressa i Corrents y Els Mateixos alcanzan los 35; Fot-li Canya celebra su 25 aniversario y Gent en dansa… i avant festeja su quinto cumpleaños.

La comparsa más veterana es La Colla, que desfiló por primera vez en 1983, mientras que la más joven es 9Sabem, creada en 2025.

En conjunto, las comparsas suman 7.280 integrantes, de los cuales 6.282 han confirmado su participación en los desfiles de los días 14 y 15 de febrero. La comparsa más numerosa es No en Volem Cap, fundada en 1991, con 851 socios, de los que 780 desfilarán. Le sigue Tot a Orri, con 790 integrantes y 701 participantes confirmados. Completan el grupo de las más numerosas Tot dins d’un got, con 693 comparseros, y Ja Hi Som, con 665.

‘Gent en dansa… i avant’ festejará su quinto cumpleaños. / Javier Flores

En el lado opuesto se encuentran las comparsas más pequeñas, algunas de ellas sin llegar al centenar de socios. La más reducida es Els Mateixos, con 40 integrantes, seguida de Esmuvi (55), Ni Fu Ni Fa (60), Va que Xuta (65) y Depressa i Corrents (74).

En cuanto a la puesta en escena, hay tres comparsas que destacan especialmente por la espectacularidad de sus coreografías y bailes durante todo el recorrido: Locura, Gent en dansa i avant y Esmuvi, que volverá a marcar el ritmo con su batucada.

‘Jubiladas.com’

Los desfiles del fin de semana del 14 y 15 de febrero traerán además una sorpresa muy especial. Será la ‘previa’ de Jubiladas.com, una comparsa formada por mujeres de entre 60 y 90 años que se está formando y que debutará de manera oficial en el Carnaval de Vinaròs del 2027.

Los desfiles del carnaval sumarán una ‘previa’ de ‘Jubiladas.com’, una comparsa formada por mujeres de entre 60 y 90 años, que debutará de manera oficial en el Carnaval de Vinaròs del 2027. / Javier Flores

La ciudad recuerda con cariño a Les Agüeles, una de las comparsas más entrañables del carnaval, que desapareció en 2018 y que en 2020 fue reconocida con el Carnestoltes d’Or por su aportación a la fiesta. Ahora, ese espíritu vuelve a cobrar protagonismo con un nuevo grupo de mujeres mayores de 60 años, que este año, de momento, debutarán en los desfiles acompañando al Rei Carnestoltes.

Además, ya han iniciado los trámites para convertirse en comparsa oficial en el Carnaval de 2027, año en el que esperan contar incluso con caseta propia en el recinto carnavalero, consolidando así el regreso de la veteranía al primer plano de la fiesta.