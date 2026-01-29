Compromís pide el desmantelamiento de la plataforma petrolera del Serrallo frente a la costa de Almassora

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Almassora ha registrado una moción para exigir el desmantelamiento inmediato de la plataforma petrolera del Serrallo, "una infraestructura obsoleta y fuera de uso desde el año 2012 que continúa degradando la costa y condicionando el futuro ambiental, paisajístico y económico del municipio".

Compromís denuncia que el retraso en el desmantelamiento no responde a imprevistos, sino a un incumplimiento evidente del calendario previsto. Según el cronograma del proyecto de desmantelamiento remitido por BP al Ministerio, los trabajos tenían una duración mínima de 30 meses y estaba previsto que se iniciaran en el año 2024. De acuerdo con ese mismo documento, durante el año 2025 ya debería haberse ejecutado el desmantelamiento principal de la plataforma, es decir, la retirada de las estructuras más visibles e impactantes. Sin embargo, a día de hoy no se ha iniciado ninguna de estas fases.

Este retraso resulta "todavía más grave" si se tiene en cuenta que a finales del año pasado el Port de Castelló recibió la autorización ministerial para iniciar el proceso de desmantelamiento, de modo que no existe ningún impedimento administrativo que justifique la inacción. Para Compromís, la plataforma continúa frente a la costa de Almassora "únicamente por la falta de voluntad de la multinacional y la permisividad de las administraciones competentes".

El partido recuerda que Almassora "lleva sesenta años conviviendo con las consecuencias de un polígono petroquímico impuesto en pleno franquismo", del que otros municipios obtienen los beneficios fiscales mientras nuestro pueblo asume los impactos ambientales, paisajísticos y sobre la calidad de vida. "Chimeneas, torres, contaminación lumínica permanente y una costa hipotecada han limitado durante décadas cualquier posibilidad real de desarrollo turístico y de recuperación del litoral", afirma.

En este contexto, la plataforma marina situada frente a la costa, al sureste del Port de Castelló, se ha convertido en "el símbolo más claro de esta injusticia territorial". A pesar de llevar más de una década sin uso, "BP mantiene una estructura envejecida y deteriorada, sin el mantenimiento adecuado, que no solo genera un fuerte impacto visual, sino que ha provocado episodios reiterados de contaminación", añade. Temporales como la borrasca Gloria arrancaron fragmentos de la plataforma que acabaron en la playa de Almassora, y a lo largo de los años se han detectado restos, fugas e "indicios claros de degradación de las conducciones submarinas".

Compromís advierte, además, de que el retraso acumulado puede provocar una situación aún más grave: la coincidencia temporal del futuro desmantelamiento con las obras del cable submarino de la autopista eléctrica que atravesará todo el litoral de Almassora. Una acumulación de impactos sobre un medio marino ya suficientemente castigado que podría haberse evitado si se hubiera cumplido el cronograma previsto.

El portavoz de Compromís, Julià Gómez, ha remarcado que “no estamos hablando de promesas ni de planes a largo plazo, sino de un proyecto con fechas concretas que ya se han incumplido”. “El desmantelamiento debía comenzar en 2024 y este año ya se tendría que estar retirando la plataforma. Los permisos existen y el calendario es claro. Cada año de retraso es una agresión más a la costa de Almassora”, ha afirmado.

Con esta iniciativa, Compromís exige que BP inicie de manera inmediata los trabajos de retirada de la plataforma y de las líneas submarinas asociadas, que el Gobierno del Estado actúe con la máxima diligencia y que las administraciones competentes garanticen una restauración rigurosa del fondo marino. El objetivo es poner fin a décadas de dejadez, recuperar los valores paisajísticos y ambientales de la costa de Almassora y evitar que el municipio continúe pagando el precio de un modelo industrial caduco.