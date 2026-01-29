Frente común para poner fin al 'top manta' en Peñíscola

La venta ambulante ilegal, conocida como ‘top manta’, representa un grave problema en Peñíscola, que afecta a la economía local y la imagen turística. Empresarios del municipio han advertido en anteriores ocasiones que esta actividad “asfixia” al comercio legal. Asimismo, el colectivo de manteros ha protagonizado en el pasado algún altercado cuando la Policía Local intenta controlar su presencia y actividad delictiva, lo que evidencia que se trata de un problema complejo que requiere la coordinación de todas las administraciones.

En este contexto, el alcalde de la Ciudad en el Mar, Andrés Martínez, ha solicitado en reiteradas ocasiones la implicación de la administración estatal. «Combatir el top manta con herramientas que tenemos al alcance las administraciones locales es querer poner pequeños parches en una herida que sangra desde hace décadas sin que las administraciones superiores sean capaces de dar una solución», ha indicado en el pasado Martínez, que considera que si el Gobierno no se implica en materia de extranjería y en control de aduanas de mercancías fraudulentas, "esto no va a acabar».

Para abordar esta situación, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, se reunió este jueves en el Ayuntamiento de Peñíscola con Martínez, para definir un plan de acción conjunto. En la reunión también participaron altos mandos de la Guardia Civil de Castellón, el concejal de Policía y Tráfico, Jorge Rovira Peña; la concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Lidia María Herrero; el intendente jefe de la Policía Local, Antonio Morejón; y la inspectora de la Policía Local Mariola Martínez.

García Valls, en la reunión de seguridad junto a responsables de la Guardia Civil y del Ayuntamiento de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

El encuentro permitió poner sobre la mesa la realidad de la venta ambulante ilegal en Peñíscola y acordar medidas "para combatirla de manera definitiva en la localidad y en el resto de la provincia". En este sentido, el alcalde hizo hincapié que “la reunión ha sido muy productiva. Tanto la Subdelegación como el Ayuntamiento estamos alineados en hacer frente a esta problemática de una vez por todas. Desde la Guardia Civil se coordinarán las acciones y desde la Policía Local estaremos a disposición para sumar esfuerzos en este sentido”.

Martínez subrayó que se trata de una reivindicación “reiterada y constante” y mostró su confianza en que, con la colaboración de todas las administraciones, se lograrán “resultados contundentes muy pronto”. “Confiamos en los cuerpos y fuerzas de seguridad”, concluyó el primer edil

Con estas medidas, Peñíscola busca proteger a los comerciantes que operan legalmente, garantizar la calidad del destino turístico y reforzar la seguridad en sus calles frente a la venta ambulante ilegal.

Visita a las obras del aparcamiento disuasorio

Por otra parte, García Valls aprovechó esta visita para comprobar el estado de las obras del aparcamiento disuasorio de esta localidad cuya ejecución es uno de los proyectos principales del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo para esta localidad. Este plan -aprobado en la convocatoria ordinaria de 2021- cuenta con un presupuesto de 3,12 millones de euros financiados conjuntamente por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, el Ayuntamiento de Peñíscola y la Generalitat Valenciana.

García Valls puso en valor estos planes por su “poder transformador de los destinos turísticos hacia modelos más sostenibles para el territorio y la economía local”. “El plan aprobado para Peñíscola va a permitir dar un salto estratégico en el ámbito de la movilidad y la regulación turística de los y las visitantes que cada año llegan a esta localidad, avanzando hacia un modelo más sostenible y más amable para vecinos y turistas”, ha indicado.

Junto al aparcamiento disuasorio, el Plan aprobado en Peñíscola incluye otros proyectos como actuaciones en materia de control de acceso al tráfico, accesibilidad tecnológica a los puntos de interés (POI’s) o peatonalización de la línea de costa sur.

El aparcamiento disuasorio, la principal obra del proyecto, es una actuación estratégica para ampliar la capacidad de estacionamiento de Peñíscola y evitar la saturación de vehículos en el núcleo urbano y sus alrededores. La obra debe estar finalizado antes de septiembre de 2027. Una vez finalizado, dotará al municipio de medio millar de nuevas plazas de aparcamiento.

Otros doce proyectos para la provincia

La Secretaría de Estado de Turismo ha aprobado otros doce proyectos más para la provincia en las convocatorias extraordinarias de 2021, 2022 y 2023. En este caso, estos proyectos están financiados íntegramente con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ascienden a 23,6 millones de euros en total.

Los beneficiarios de estas actuaciones son los ayuntamientos de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Oropesa del Mar, Morella, Castelló, Benicàssim, la Vall d'Uixó, Vinaròs, Montanejos; así como el Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar de Castellón, la Mancomunidad Espadán Mijares y laMancomunitat Alt Maestrat, y la Asociación Intermunicipal Municipios de Penyagolosa.