La futura depuradora de Burriana da un paso clave con el inicio del estudio geotécnico de los terrenos

Avanza el proyecto de la nueva depuradora de Burriana con el inicio de los estudios geotécnicos en los terrenos donde se ubicará la futura instalación, una actuación clave para desbloquear la mayor inversión de la Generalitat Valenciana en el municipio. Se trata de una fase previa esencial para conocer las características del suelo y garantizar que la infraestructura se ejecute con todas las garantías técnicas y ambientales.

Las actuaciones se están llevando a cabo en la parcela situada entre el camí la Pedrera y el camí Llombai, donde se ubicará la nueva depuradora. El Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) y la empresa adjudicataria del proyecto, Inncive, para avanzar en esta infraestructura largamente esperada en el municipio.

En esta fase, los trabajos se centran en el análisis directo del terreno mediante perforaciones y excavaciones puntuales que permiten conocer en profundidad la composición del suelo y su comportamiento de cara a la futura construcción. Estos estudios son fundamentales para definir cómo se apoyarán las estructuras de la depuradora y garantizar su estabilidad a largo plazo.

Se están realizando comprobaciones en distintos puntos de los trazados previstos para las conducciones que transportarán el agua hasta la planta / MEDITERRÁNEO

De manera paralela, también se están realizando comprobaciones en distintos puntos de los trazados previstos para las conducciones que transportarán el agua hasta la planta. El objetivo es evaluar las condiciones del terreno, la facilidad de excavación y la mejor forma de ejecutar estas obras minimizando el impacto durante su desarrollo. Para cubrir todos los recorridos proyectados, los puntos de análisis se distribuyen de forma regular a lo largo del trazado.

Minimizar molestias

Para reducir al mínimo las molestias a los vecinos, se ha descartado realizar catas en el interior del casco urbano, evitando cortes de tráfico y afecciones a servicios existentes como el suministro eléctrico o de agua. En el caso de los caminos rurales, los trabajos se ejecutarán garantizando siempre la circulación, manteniendo al menos un carril libre.

La información obtenida en estos estudios permitirá avanzar en el diseño definitivo de una depuradora que ocupará una superficie aproximada de 35.000 m2 y que incorporará tecnología de última generación aplicada al ciclo integral del agua.

La nueva instalación contará con sistemas avanzados de tratamiento que permitirán eliminar nutrientes y regenerar el agua, lo que hará posible el cierre de la actual depuradora, en funcionamiento desde 1982 y con una capacidad de 20.000 m3 diarios, pero ya obsoleta desde el punto de vista ambiental.

El alcalde,Jorge Monferrer, señaló que se trata de "una actuación esperada durante décadas" y destacó que el proyecto supondrá "un antes y un después en el futuro medioambiental y urbanístico de la ciudad".

Además, puso de relieve que la nueva depuradora representa la mayor inversión de la Generalitat Valenciana en Burriana, con un presupuesto de 35 millones de euros, y permitirá dotar al municipio de unas infraestructuras hidráulicas adaptadas a las exigencias actuales y a la normativa europea.