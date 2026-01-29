García-Margallo en Nules: «Estamos en un mundo de depredadores que se ponen de acuerdo entre ellos, en el que Europa está ausente»

La debilidad de Europa en el actual contexto geo estratégico internacional ha sido una de las advertencias más recurrentes de José Manuel García-Margallo en su participación en Ágora Nules, el ciclo de conferencias organizado por el Ayuntamiento, en el que el exministro de Exteriores ha defendido que la solución para que la unión vuelva a tener un papel relevante pasa por «superar el concepto de confederación para convertirnos en una federación, los Estados Unidos de Europa».

Ha definido la situación internacional como «un mundo de depredadores, grandes potencias que se ponen de acuerdo entre ellos, en un maremágnum en el que la Unión Europea está ausente», lo que se evidencia en que «nos enteramos de lo que han decidido hacer cuando nos lo quieren contar».

Sobre la solución a ese papel tan poco relevante, García-Margallo no tiene dudas. Defiende que la UE necesita «una política exterior y de defensa común», que avance en una organización diseñada como «círculos concéntricos», dado que «no podemos avanzar todos juntos, porque eso significaría que todos deberíamos ponernos al nivel del que va más despacio».

En esa organización, el círculo principal lo conformarían los 19 países que comparten moneda, que darían forma a esa federación que menciona; «el resto hasta los 27 tendrían un vínculo confederal» y se ampliaría con la integración de otros países del entorno, aliados necesarios, «que no participarían en la toma de decisiones, pero sí tendrían las mismas reglas», lo que, a su modo de ver, «solucionaría los problemas de Reino Unido, Turquía, Ucrania, Argelia y Marruecos».

José Manuel García-Margallo en un momento de su intervención en Ágora Nules. / MÒNICA MIRA

Esa integración permitiría, entre otras cosas, que todos compartieran las mismas normas en materia agrícola, por poner un ejemplo, como sería el caso del uso de productos fitosanitarios; reforzaría la seguridad del conjunto y «nos haría más fuertes en materia energética».

Ha incidido en que el origen del actual situación de inestabilidad mundial se estableció en el año 2014, con la primera invasión de Ucrania por parte de Rusia. En aquel momento, Putin «violó los pilares del orden internacional, la soberanía de los estados, la integridad territorial y el respeto de las fronteras» y desde entonces «el principio de integridad territorial es inexistente», lo que es más evidente en la actualidad, con los anuncios expansionistas de EEUU con el gobierno de Donald Trump, pero «no es nuevo».

«Las reglas no existen», ha remarcado, «estamos en otro mundo, una época distinta» en la que las amenazas a Europa «llegan de todas partes», pero especialmente desde EEUU, Rusia y China, que miran a la UE con intereses y objetivos distintos, pero parecidos en el sentido de que los tres aspiran a sacar ventaja al resto.

A la pregunta de con cuál de las tres grandes potencias le convendría a Europa alinearse, el exministro ha asegurado que «hemos de ser de nuestro equipo, depender exclusivamente de nosotros», lo que pasa, irremediablemente, por la creación de esos Estados Unidos de Europa. Y «cuando tengamos esa independencia, nuestro aliado natural debe ser Estados Unidos, porque compartimos los valores occidentales».

El Salón Multifuncional de Nules se ha llenado para escuchar la conferencia de García-Margallo. / MÒNICA MIRA

En su intervención ha abordado cuestiones de actualidad, como la cantidad de gasto que España debe dedicar a defensa por imperativo de la OTAN. García-Margallo se encuentra entre los que creen que la afirmación del Gobierno de Pedro Sánchez de que no existía un compromiso de alcanzar el 5%, como el resto de países, es «una declaración retórica» y asegura que «lo vamos a pagar como todos».

Pero da un giro al discurso para indicar que «el problema no es que dediquemos el 5% a defensa». A su modo de ver, la cuestión pasa por «crear un ejército europeo único y una industria bélica propia», porque considera un sinsentido que los estados de Europa se gasten ese dinero «para comprar el armamento a Estados Unidos», generando una riqueza en el exterior que debería quedarse en el territorio comunitario.

En una mirada hacia dentro, hacia la política nacional, ha reconocido que en el 2016, cuando dejó de ser ministro de Exteriores, «ya sabía que esto acabaría así» en el contexto internacional, pero «lo que no creía era que se rompería el acuerdo entre los grandes partidos de Estado».

Tiene la convicción de que «la política exterior debe estar concertada entre los dos grandes partidos que tienen opción de gobernar, porque es la única forma de que nos cojan en serio». En la actualidad, ha añadido, «la política exterior se utiliza como arma en la política interior», lo que resta credibilidad frente al resto de países. «Vivía mucho más cómodo con el consenso y era más útil para la nación», ha concluido.