Onda reivindica el legado de las mujeres con su V Escuela de Igualdad

El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la V edición de la Escuela de Igualdad, una iniciativa ya consolidada que vuelve a situar al municipio como referente en formación, sensibilización y promoción de la igualdad. Bajo el lema ‘El legado de las mujeres’, el programa se desarrollará entre el 20 y el 25 de febrero, con actividades presenciales y online dirigidas a la ciudadanía y a la comunidad educativa.

La programación está diseñada para llegar a todas las etapas educativas, desde infantil hasta secundaria y estudios universitarios, así como al profesorado y a profesionales de ámbitos educativos no formales como el musical, deportivo o artístico.

La concejala de Igualdad, Marta Villanueva, ha subrayado que “la Escuela de Igualdad se ha convertido en un espacio estable de reflexión, aprendizaje y encuentro que nos permite seguir avanzando hacia una sociedad más justa, poniendo en valor el papel fundamental de las mujeres en nuestra historia, nuestra cultura y nuestro sistema educativo”.

Una programación abierta y especializada

La V Escuela de Igualdad de Onda arrancará el viernes 20 de febrero en la Sala La Cassola con un acto de apertura que incluirá la presentación institucional y la firma del pacto de adhesión al proyecto por parte del Ayuntamiento. La jornada contará con una ponencia central sobre el proyecto europeo Women’s Legacy, a cargo de la investigadora Ana López Navajas, una iniciativa que trabaja para incorporar el legado de las mujeres en los contenidos educativos y corregir su ausencia histórica en libros de texto y materiales didácticos.

El programa continuará con una conferencia dedicada a la poeta y escritora ondense Ana Rebeca Mezquita, contextualizada en su época, y una actuación de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda, reforzando la conexión entre igualdad, cultura y memoria colectiva.

El sábado 21 de febrero, la Escuela de Igualdad centrará su actividad en el ámbito educativo con un taller práctico dirigido al profesorado, enfocado en el uso de los recursos de Women’s Legacy en el aula. La sesión ofrecerá herramientas concretas para integrar referentes femeninos en la enseñanza y promover una educación más inclusiva e igualitaria.

La programación se cerrará el miércoles 25 de febrero con una sesión online de evaluación y análisis, que permitirá compartir experiencias y reflexionar sobre el impacto de las actividades desarrolladas.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la V Escuela de Igualdad de Onda ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la web municipal (onda.es) o mediante el código QR disponible en la cartelería oficial. El Ayuntamiento emitirá certificados de asistencia para las personas profesionales que lo soliciten.