José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules

José Adsuara presentó ayer su dimisión como presidente del PP de Nules. Adsuara, no obstante, conservará el acta de concejal en el Ayuntamiento y seguirá siendo portavoz del grupo municipal popular.

Que algo sucedía se venía hablando en la localidad desde hace un par de días, aunque la cuestión ha cobrado entidad y se ha convertido en noticia al confirmarse que la directiva del partido había convocado a la junta a una reunión urgente este miércoles por la tarde, a la que se urgía la asistencia de todos sus miembros por la importancia del tema a tratar.

Los movimientos en el grupo municipal del PP se completarán, previsiblemente, en el mes de febrero, con la entrada de Mari Carmen Torres como nueva edil, para ocupar el lugar que deja Susana Sorribes, tras su renuncia, formalizada esta misma semana. Según fuentes consultadas por este periódico, será a partir de ese momento cuando se valorará si el ya expresidente de la agrupación continúa o no como portavoz.

La razón de este desenlace precipitado e inesperado serían cuestiones personales que no tendrían que ver con su labor política. En cualquier caso, la renuncia, genera un inevitable vacío de poder en la población, al dejar vacante la presidencia de la agrupación local, que será asumida de manera provisional por una gestora al frente de la cual estará Miguel Ángel Martínez Montes, también concejal.

Incompatibilidad

Susana Sorribes, la número dos en las listas populares, explicó a 'Mediterráneo' las razones de su renuncia un día después de formalizarla en el Ayuntamiento y de comunicarla en las comisiones previas al pleno que se celebrará este viernes. Concretó que son «estrictamente profesionales», porque su desempeño político empezó a ser incompatible por cuestiones de tiempo con sus obligaciones profesionales como inspectora de Educación (con 42 centros a su cargo) y la presidencia de la asociación nacional de Inspectoras e inspectores para una nueva educación (Insnovae).

Incidió en que «en ningún caso» se debe a diferencias con sus compañeros del partido, «más bien al contrario». De hecho, agradeció la confianza depositada en ella por el presidente local.

Sin pretenderlo, a tenor de lo relatado por ella misma, se ha visto inmersa en una súbita crisis a la que se ha sumado su renuncia —una decisión tomada hace semanas—, para la que ya había relevo. Sorribes intervendrá en su último pleno este viernes para defender un par de propuestas de su grupo y despedirse.

Asesor en la Diputación

Hay otro punto que falta por confirmar, y es si Adsuara renuncia o no a su puesto de asesor en la Diputación Provincial.

Este episodio recuerda al que protagonizó él mismo en abril del 2014, cuando ejercía como concejal en el gobierno municipal que lideraba el entonces alcalde, Mario García.

La publicación en un medio digital de una fotografía suya en el ámbito privado —un asunto que llegó a juicio por violación de su derecho a la intimidad, donde se le dio la razón, obligando a dicho medio a retirar la información y la imagen—, desembocó en su dimisión por presiones del partido provincial. Una operación estética que él asumió «para no perjudicar al PP», según defendió en su momento.

Durante un tiempo desapareció de la esfera pública, pero no de la política. De hecho, en el 2021 fue elegido presidente del PP local, y en el 2023 encabezó su lista en las elecciones municipales postulándose como alcalde, aunque en las urnas sufrieron una pérdida de votos histórica, quedándose con cuatro concejales, de los once que llegaron a alcanzar en el primer gobierno de García como alcalde (2008-2011), del que Adsuara formó parte.