Segorbe y Peñalba refuerzan su seguridad vial

La avenida Constitución, junto al IES Alto Palancia de Segorbe, y la travesía de Cárrica dirección a Algimia incorporan seis lomos de asno con el objetivo de ver reducida la velocidad del tránsito de vehículos.

El Ayuntamiento de Segorbe ha visto atendida la petición solicitada a la Generalitat Valenciana de reforzar las medidas de seguridad de la travesía de la pedanía, de manera que se han instalado cuatro nuevos elementos que implican que los vehículos moderen la velocidad.

Por su parte, los dos lomos de asno situados junto al instituto de la avenida Constitución se han visto renovados con fondos propios del Ayuntamiento.