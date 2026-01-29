Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión José AdsuaraDespidos en empresa cerámicaPlaza con dos nombresJoven cae edificio CastellóCierre de tienda CastellóAccidente jabalí Castellón
instagramlinkedin

Segorbe y Peñalba refuerzan su seguridad vial

Instalan lomos de asno para que los vehículos reduzcan la velocidad en varias zonas

La alcaldesa comprobó los lomos de asno instalados en la avenida Constitución de Segorbe.

La alcaldesa comprobó los lomos de asno instalados en la avenida Constitución de Segorbe. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La avenida Constitución, junto al IES Alto Palancia de Segorbe, y la travesía de Cárrica dirección a Algimia incorporan seis lomos de asno con el objetivo de ver reducida la velocidad del tránsito de vehículos.

El Ayuntamiento de Segorbe ha visto atendida la petición solicitada a la Generalitat Valenciana de reforzar las medidas de seguridad de la travesía de la pedanía, de manera que se han instalado cuatro nuevos elementos que implican que los vehículos moderen la velocidad.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, los dos lomos de asno situados junto al instituto de la avenida Constitución se han visto renovados con fondos propios del Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents