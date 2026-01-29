CONEXIÓN ORELLUT
Segorbe y Peñalba refuerzan su seguridad vial
Instalan lomos de asno para que los vehículos reduzcan la velocidad en varias zonas
La avenida Constitución, junto al IES Alto Palancia de Segorbe, y la travesía de Cárrica dirección a Algimia incorporan seis lomos de asno con el objetivo de ver reducida la velocidad del tránsito de vehículos.
El Ayuntamiento de Segorbe ha visto atendida la petición solicitada a la Generalitat Valenciana de reforzar las medidas de seguridad de la travesía de la pedanía, de manera que se han instalado cuatro nuevos elementos que implican que los vehículos moderen la velocidad.
Por su parte, los dos lomos de asno situados junto al instituto de la avenida Constitución se han visto renovados con fondos propios del Ayuntamiento.
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural