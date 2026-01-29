La Semana Santa de Vinaròs 2026 ya tiene cartel anunciador
El Hermano Francisco Agramunt Redó será el pregonero
La Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs ha dado a conocer el cartel ganador de la Semana Santa de Vinaròs 2026, que ha recaído en Javier Rada Aós, de Estella (Navarra), con “Consummatum est” y el pregonero de esta edición, que será el fraile vinarocense Francisco Agramunt Redó.
Para el concurso de carteles se han presentado un total de 22 obras presentadas, de autores de procedencia tan diversa como Vinaròs, Benicarló, Càlig, Madrid, Astorga, Valencia, Onda, Estella-Lizarra, Sagunto, Lalín (Pontevedra), entre otras.
Un jurado formado por un profesional de la fotografía y del diseño gráfico, un concejal del Ayuntamiento de Vinaròs y la Comisión Permanente de la Federación de Cofradías preseleccionaron tres obras finalistas que pasaron a la segunda fase, y en la que los Hermanos Mayores y representantes de las cofradías miembros de la Federación fueron los encargados de votar para elegir la obra ganadora.
Los otros dos carteles finalistas fueron “Miradas”, de César Núñez Álvarez, de Astorga (León) y “Passió”, de Rubén Lucas García, de Torreaguera (Murcia). El premio para el cartel ganador ha sido de 800 euros.
Francisco Agramunt, pregonero
Por otro lado, el presidente de la Semana Santa de Vinaròs, Sebastián Torres, ha dado a conocer el nombre de la persona que pronunciará el Pregón de la Semana Santa del 2026. Se trata del fraile vinarocense Hno. Francisco Agramunt Redó, Hermano Hospitalario de Sant Joan de Déu.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural