La Semana Santa de Vinaròs 2026 ya tiene cartel anunciador

La Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs ha dado a conocer el cartel ganador de la Semana Santa de Vinaròs 2026, que ha recaído en Javier Rada Aós, de Estella (Navarra), con “Consummatum est” y el pregonero de esta edición, que será el fraile vinarocense Francisco Agramunt Redó.

Para el concurso de carteles se han presentado un total de 22 obras presentadas, de autores de procedencia tan diversa como Vinaròs, Benicarló, Càlig, Madrid, Astorga, Valencia, Onda, Estella-Lizarra, Sagunto, Lalín (Pontevedra), entre otras.

Un jurado formado por un profesional de la fotografía y del diseño gráfico, un concejal del Ayuntamiento de Vinaròs y la Comisión Permanente de la Federación de Cofradías preseleccionaron tres obras finalistas que pasaron a la segunda fase, y en la que los Hermanos Mayores y representantes de las cofradías miembros de la Federación fueron los encargados de votar para elegir la obra ganadora.

Los otros dos carteles finalistas fueron “Miradas”, de César Núñez Álvarez, de Astorga (León) y “Passió”, de Rubén Lucas García, de Torreaguera (Murcia). El premio para el cartel ganador ha sido de 800 euros.

Francisco Agramunt, pregonero

Por otro lado, el presidente de la Semana Santa de Vinaròs, Sebastián Torres, ha dado a conocer el nombre de la persona que pronunciará el Pregón de la Semana Santa del 2026. Se trata del fraile vinarocense Hno. Francisco Agramunt Redó, Hermano Hospitalario de Sant Joan de Déu.