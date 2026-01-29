La sorprendente conclusión de un youtuber en Borriol: "Se parece a Medellín y tiene Aquarama muy cerca"

Se suele decir, y probablemente con acierto, que en Castellón no se valora lo que tenemos. Cada municipio, cada playa, cada montaña, cada paraje tiene sus particularidades de las que se puede sentir orgulloso. Lo que no podíamos imaginar son las conclusiones que un youtuber especializado en viajes iba a extraer de su visita a Borriol, pues dentro de los puntos fuertes del pueblo destaca su proximidad de un parque de atracciones, situado a unos 20 kilómetros de la población: “Aquí están cerca de la naturaleza, con montañas, la playa, ríos y el club Aquarama”.

Lo cierto es que el protagonista del canal Recorriendo El Mundo Contigo ha tenido muy buenas palabras para este municipio de la Plana Alta. Y es que Borriol representa para él la esencia pura de lo que debe ser un pueblo, destacando especialmente que sus calles "huelen a pueblo" y que en ellas se respira una paz tan profunda que el sonido de una persiana subiendo resalta en medio del silencio.

Imagen del youtuber que ha visitado la población de Borriol. / Youtube

Durante su paseo, el creador de contenido se muestra fascinado por un entorno que califica de "superbonito", donde el aire es puro y las tradiciones siguen vivas, como demuestra la presencia de troncos en las puertas de las casas para la fiesta de Sant Antoni, que en un primer momento había pensado que su función era para evitar los orines de las mascotas.

Este punto de vista, eso sí choca con la siguiente conclusión: “No lo recomendaría para vivir a cualquiera”. Según explica, aunque es un lugar acogedor y encantador, la “falta de oportunidades laborales” y su ambiente algo solitario lo convierten, a su juicio, en “un destino más apto para pensionistas que busquen alejarse de la sociedad”.

En su análisis, define a Borriol como un "pueblo dormitorio" donde muchos de sus 6.100 habitantes trabajan fuera, a pesar de contar con servicios como colegio, centro médico, gasolinera y “la reciente llegada de una plataforma logística”.

El youtuber subraya que, si bien el alquiler es más económico que en otras zonas, rondando habitualmente los 500 o 600 euros, hay que "pensárselo bien" antes de mudarse debido a esa tranquilidad extrema. Destaca también la arquitectura de lomas empinadas -"se parece a Medellín, que también tiene calles empinadas como estas"-, ideal para hacer ejercicio. En definitiva, el vídeo presenta a Borriol como un lugar con una "esencia real" y vistas hermosas desde sus zonas altas, ideal para visitar y conocer su castillo.