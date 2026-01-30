La Barraca y 9 d’Octubre ganan el mejor Ninot Indultat 2026 en Benicarló
En el Mucbe se muestran todos los “ninots indultats” de los monumentos que serán pasto de las llamas el próximo 19 de marzo
La ciudad avanza con paso firme hacia la edición 2026 de sus Fallas. Tras la Festa de la Carxofa, Benicarló ya emprende marcha hacia la fiesta Josefina. La Junta Local Fallera de Benicarló celebró este viernes el acto de entrega de los premios del Ninot Indultat.
La Falla 9 d’Octubre se llevó el premio a mejor Ninot Indultat, mientras que La Barraca hizo lo propio en la categoría infantil.
Al evento asistió el alcalde, Juanma Cerdá, acompañado por la presidenta de la Junta Local Fallera, Ángela Llopis, el vicepresidente segundo, Alejandro Mustieles y la concejala de Fallas, Sonia Foix.
Tras anunciar los ganadores la comitiva, formada por las Falleras Mayores del municipio, sus cortes de honor y los máximos representantes de todas las comisiones, partió hacia el Mucbe, donde se inauguró la gran exposición. En el espacio museístico se muestran todos los “ninots indultats” de los monumentos que serán pasto de las llamas el próximo 19 de marzo.
La muestra permanecerá abierta hasta el día de la plantà.
El fin de semana fallero continúa con la presentación, este sábado, de la Falla El Grill, y el domingo por la mañana de la Falla Els Conquistaors.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años