La ciudad avanza con paso firme hacia la edición 2026 de sus Fallas. Tras la Festa de la Carxofa, Benicarló ya emprende marcha hacia la fiesta Josefina. La Junta Local Fallera de Benicarló celebró este viernes el acto de entrega de los premios del Ninot Indultat.

La Falla 9 d’Octubre se llevó el premio a mejor Ninot Indultat, mientras que La Barraca hizo lo propio en la categoría infantil.

La Barraca y 9 d’Octubre ganan el mejor Ninot Indultat 2026 en Benicarló / Alba Boix

Al evento asistió el alcalde, Juanma Cerdá, acompañado por la presidenta de la Junta Local Fallera, Ángela Llopis, el vicepresidente segundo, Alejandro Mustieles y la concejala de Fallas, Sonia Foix.

Tras anunciar los ganadores la comitiva, formada por las Falleras Mayores del municipio, sus cortes de honor y los máximos representantes de todas las comisiones, partió hacia el Mucbe, donde se inauguró la gran exposición. En el espacio museístico se muestran todos los “ninots indultats” de los monumentos que serán pasto de las llamas el próximo 19 de marzo.

La muestra permanecerá abierta hasta el día de la plantà.

El fin de semana fallero continúa con la presentación, este sábado, de la Falla El Grill, y el domingo por la mañana de la Falla Els Conquistaors.