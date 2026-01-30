Benicàssim prepara la apertura del centro de mayores con 50 plazas iniciales

El pleno ordinario de Benicàssim ha aprobado este viernes los pliegos para licitar la gestión del Centro de Envejecimiento Activo (CEA) y centro de día de Benicàssim, un trámite clave que acerca su apertura tras años de espera. El punto ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, PSPV-PSOE y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra del concejal no adscrito.

La validación de la documentación permite activar el procedimiento administrativo necesario para licitar el contrato, adjudicarlo y poner en funcionamiento el servicio.

El expediente deberá publicarse ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la plataforma de contratación del sector público, abriendo un plazo de 35 días naturales para la presentación de ofertas. A partir de ahí, el calendario dependerá de la valoración técnica, la adjudicación, la posible interposición de recursos y la firma del contrato, aunque el consistorio trabaja con la previsión de que el servicio pueda entrar en funcionamiento este verano, si el proceso avanza sin incidencias. De hecho, el equipo de gobierno consignó 700.000 euros en el presupuesto de este 2026 para cubrir seis meses de prestación del servicio, es decir, medio año.

Momento de votación durante el pleno ordinarion de este viernes en Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

El centro de día arrancará con 50 plazas iniciales, de las cuales 40 estarán financiadas por la Generalitat Valenciana a través del contrato programa y 10 por el propio Ayuntamiento (de las que se beneficiarán en este caso directamente los vecinos de Benicàssim). La planificación municipal contempla que, a partir del 2027, se vayan ampliando las plazas de forma progresiva hasta alcanzar las 80 previstas en el proyecto.

La alcaldesa, Susana Marqués, subraya el alcance del acuerdo y afirma que, “a pesar de las trabas y paralizaciones que hemos sufrido durante años, ahora con la aprobación de los pliegos damos un paso más para que antes de que finalice el 2026 el centro funcione de forma integral para atender a los mayores de Benicàssim como se merecen”. Marqués añade que “promover la autonomía y el autocuidado, así como una atención integral y profesional y poder dar un respiro a los cuidadores y familiares con mayores a su cargo es el objetivo marcado por el equipo de gobierno, por ello hemos volcado todos nuestros esfuerzos en que el CEA y Centro de Día de Benicàssim al fin abra sus puertas, tal como nos comprometimos”.

Dos recursos en un mismo complejo

El centro de día estará orientado a la atención de personas mayores en situación de dependencia leve o moderada, con cuidados personales, apoyo social y actividades terapéuticas en un entorno seguro y adaptado. El servicio se ubicará en la primera planta del edificio, contará con cocina propia y dispondrá del personal especializado que exige la normativa.

“A pesar de las trabas y paralizaciones que hemos sufrido durante años, ahora con la aprobación de los pliegos damos un paso más para que antes de que finalice el 2026 el centro funcione de forma integral para atender a los mayores de Benicàssim como se merecen” Susana Marqués — Alcaldesa de Benicàssim

El complejo se completa con el Centro de Envejecimiento Activo (CEA), dirigido a personas mayores de 60 años y con 200 plazas, concebido como un espacio para la prevención de la dependencia y la promoción del envejecimiento saludable. El CEA ofrecerá programas y talleres centrados en hábitos saludables, socialización y participación, y una parte significativa de sus plazas se prevé que sean ocupadas por usuarios del programa municipal Gent d’Or, destinado a mayores de 65 años empadronados en Benicàssim, que contarán con un descuento del 50%.

La concejala responsable del área de Personas Mayores, Rosa María Gil, explica que la iniciativa responde al compromiso municipal de “mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dando respuesta a la creciente necesidad asistencial de recursos sociosanitarios de carácter no residencial”. En este contexto, añade que la apertura integral del centro de día y del CEA se configura como “un recurso clave para atender las necesidades actuales y futuras de la población mayor, contribuyendo a un envejecimiento más saludable, activo y digno”.

Costes

El coste anual estimado del conjunto del servicio se sitúa en torno a 1,4 millones de euros, dentro de un contrato de tres años de duración, con posibilidad de prórrogas, cuyo presupuesto base de licitación supera los 4,3 millones de euros.

El personal que prestará servicio en ambos espacios incluirá médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, gerocultores, animadores, podólogos, peluqueros y el personal de la cafetería, además de la plantilla específica del centro de día.