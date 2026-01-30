Burriana concluye las obras del párking para caravanas en la zona de la Serratella

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Urbanismo y Turismo, han finalizado las obras del nuevo parking para caravanas, un proyecto llevado a cabo por la empresa Crisol Obras y Servicios. Este nuevo espacio, ubicado en la primera línea de la playa de la Serratella, busca responder a la creciente demanda del turismo de autocaravanas en este municipio.

El proyecto, con una inversión de 119.808,14 euros, se ha finalizado en el terreno previsto de 2.500 m², donde pueden albergarse hasta 18 plazas para autocaravanas, lo que se traduce en cerca de 36 nuevas plazas turísticas para el municipio.

El espacio para aparcamientos de caravanas da forma a un nuevo recurso turístico en Burriana. / Mediterráneo

Una alternativa de pernoctación distinta que consolide los datos presentados durante este mes en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, bajo el lema Burriana, Ciudad Bimilenaria, donde la ciudad se ha situado a la cabeza en crecimiento de la demanda turística en la provincia, con un aumento del 30% respecto al año anterior. Este impulso destaca especialmente en el mercado internacional, que ya supone el 25% del total con cerca de 50.000 visitantes extranjeros, procedentes principalmente de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, según los datos extraídos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo.

Un proyecto pionero para un turismo en auge

Este parking es un proyecto sin precedentes en Burriana y nace de la necesidad de ordenar y optimizar la presencia de autocaravanas en el municipio, evitando su dispersión a lo largo de la costa. Además de reforzar la oferta turística de la ciudad, busca lograr un equilibrio entre la atracción de estos vehículos y la regulación que demandan los vecinos, una cuestión que ha ido en aumento desde la pandemia. El nuevo espacio está concebido para ser autosuficiente, financiándose mediante los abonos que deberán efectuar los usuarios.

Esta iniciativa se suma a otros proyectos emprendidos por el gobierno municipal en los últimos dos años, con el objetivo de atraer inversiones y turistas a la ciudad, así como de diversificar su modelo turístico. Entre ellos, destacan las actuaciones y proyectos en El Arenal o Sant Gregori, que buscan implantar hoteles y apartamentos a lo largo del litoral.

El enclave contará con todos los servicios y comodidades necesarias para los usuarios, incluyendo agua potable, luz y conexión al alcantarillado municipal, evitando así el estacionamiento indiscriminado de autocaravanas.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado la “valentía del equipo de Gobierno por apostar por la regulación frente al descontrol que ya existe en algunas localidades de la Comunitat Valenciana con el fenómeno creciente de las caravanas impulsando una alternativa nueva con todos los servicios y comodidades para los usuarios de pernoctar en la ciudad”.

Por su parte, la responsable del área de Turismo, Noelia Peris, ha valorado que “el parking de caravanas supone una nueva oportunidad para seguir consolidando Burriana como un municipio que visitar los 365 días del año y poniendo en valor una zona históricamente degradada de nuestro litoral como es la Serratellla”.