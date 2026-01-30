Burriana presenta las XVII Jornadas de la Naranja

El Ayuntamiento de Burriana ha acogido la presentación de las “XVII Jornadas de la Naranja”, organizadas por la Asociación de Hostelería en colaboración con la concejalía de Turismo. Esta iniciativa posiciona al producto local por excelencia, junto con el sector restaurador de la capital de la Plana Baixa, como uno de los grandes ejes del atractivo gastronómico de la ciudad.

En esta XVII edición, un total de 9 restaurantes de Burriana han elaborado propuestas gastronómicas propias y creativas, introduciendo el sabor de la naranja como denominador común en sus menús. Estas jornadas se integran dentro de la oferta de Castellón Ruta de Sabor, formando parte de la Ruta de la Naranja que promueve la excelencia de los productos autóctonos de la provincia. Las propuestas culinarias estarán disponibles para el público del 30 de enero al 15 de febrero, coincidiendo con las fiestas de Sant Blai.

Los establecimientos participantes en esta edición son Restaurante Náutico, D'Maria, Ca la Rosa, Bombora's, Coppelia Bonica, Polifuncional La Serratella, Pinocchio, Comboi Grill y Nonna's.

Al acto de presentación han asistido la concejal de Turismo, Noelia Peris, junto al presidente de la Asociación de Hosteleros, José Gargallo, y miembros de la directiva de la asociación como Pedro Sancerni, además de representantes de los restaurantes que integran las jornadas este año. Durante el encuentro se ha puesto de relieve la importancia de estas jornadas para fomentar el producto de proximidad y el kilómetro cero, consolidando el vínculo entre la agricultura local y la hostelería de Burriana.

Por su parte, la concejal de Turismo, Noelia Peris, ha destacado que estas jornadas representan “el escenario ideal para poner en valor uno de los mayores tesoros de nuestra tierra: la naranja”. Asimismo, Peris ha subrayado “la sostenibilidad y el compromiso con el producto kilómetro cero” de la iniciativa, así como el acierto en las fechas elegidas al “aunar cultura, tradición y gastronomía, consolidando a Burriana como un destino atractivo durante todo el año”.