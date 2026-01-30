Indignación por una negligencia que ha puesto en riesgo a un pueblo de Castellón

El Ayuntamiento de Cirat ha denunciado un acto negligente tras un incendio en un contenedor, provocado presuntamente por el vertido de cenizas procedentes de una estufa o chimenea.

Según han informado desde el consistorio, el municipio comunica a diario el nivel de riesgo de incendios, dada la elevada masa forestal que rodea la localidad y la especial vulnerabilidad del entorno rural. A pesar de ello, los vecinos se han despertado con una imagen “lamentable e increíble”, con un contenedor ardiendo como consecuencia de una actuación irresponsable.

Ante la situación, una dotación de bomberos se desplazó hasta la zona para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran. Desde el Ayuntamiento recuerdan que, aunque se trabaja cada año en labores de prevención de incendios, este tipo de comportamientos ponen en peligro al conjunto de la población.

El consistorio ha anunciado que denunciará los hechos para que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias, subrayando que la falta de responsabilidad de unos pocos puede tener consecuencias muy graves para todos.