Moncofa licita el primer restaurante en Belcaire Norte ante la expansión residencial
El Ayuntamiento pretende dinamizar la zona y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, acompañando la reactivación urbanística con la incorporación progresiva de servicios
El Ayuntamiento de Moncofa ha sacado a licitación la concesión administrativa para la explotación de un restaurante en Belcaire Norte, dentro del desarrollo urbanístico de la ZV-SAL-1. La concesión tendrá una duración de cinco años y un valor inicial de 22.420 euros, y el plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 13 de marzo.
El futuro restaurante ocupará una superficie de 170 metros cuadrados y se ubicará en una zona en plena expansión residencial, donde actualmente no existe ningún establecimiento de hostelería. Esta iniciativa busca dar respuesta a las necesidades de los actuales y futuros vecinos del entorno, ofreciendo servicios complementarios en una zona que continúa creciendo.
700.000 metros cuadrados
Belcaire Norte es uno de los principales desarrollos urbanísticos de Moncofa, con una extensión aproximada de 700.000 metros cuadrados. Aunque el proyecto fue concebido hace más de dos décadas con previsiones más ambiciosas, hasta la fecha se han construido alrededor de 1.000 viviendas, muy por debajo de lo inicialmente previsto.
La crisis económica frenó durante años la evolución del sector inmobiliario, paralizando la construcción de nuevas promociones. Sin embargo, en el último año se ha reactivado la actividad, con nuevas obras y un repunte en la edificación de viviendas. Esto ha llevado al Ayuntamiento a impulsar la licitación del restaurante, acompañando el crecimiento de la zona con servicios hosteleros.
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha señalado que el crecimiento de Belcaire Norte hace necesario dotar al área de servicios complementarios. “Belcaire Norte está cogiendo un buen ritmo en la construcción de viviendas, y resulta interesante poder contar en la zona con un espacio que dé servicio de hostelería. Es un punto de crecimiento al que hay que ofrecer servicios turísticos”, afirmó.
Con esta medida, el Ayuntamiento pretende dinamizar económicamente Belcaire Norte y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, acompañando la reactivación urbanística con la incorporación progresiva de servicios.
