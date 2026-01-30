Orpesa da el paso clave para desbloquear la construcción del nuevo centro de salud

Orpesa ha dado este viernes el paso administrativo definitivo para desbloquear la construcción del nuevo centro de salud. El pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la cesión gratuita de una parcela municipal a la Generalitat Valenciana, un trámite clave que permite avanzar de forma efectiva en un proyecto largamente reivindicado por los vecinos.

El acuerdo afecta a un solar situado en la calle Severo Ochoa, con una superficie superior a los 7.000 m2, que finalmente se destinará de forma íntegra al futuro centro sanitario. Esta decisión llega tras meses de ajustes técnicos y conversaciones con el Consell, que reclamó una mayor disponibilidad de suelo para poder desarrollar una infraestructura acorde a las necesidades actuales y futuras de la población.

El terreno, que inicialmente se planteó para albergar tanto el centro de salud como una residencia para personas mayores, ha sido redefinido tras constatarse que el proyecto sanitario requería más espacio del previsto. A ello se suma la presencia de una zona condicionada por riesgo de inundabilidad, lo que llevó a descartar una implantación compartida y a reservar la totalidad de la parcela para uso médico, garantizando así la viabilidad del proyecto y posibles ampliaciones futuras.

Los informes técnicos municipales avalan la idoneidad del solar, tanto por su ubicación próxima al casco urbano como por sus características urbanísticas, que permiten albergar un centro moderno y con mayor cartera de servicios que el actual ambulatorio, hoy claramente insuficiente y muy colapsado en una población turística que en temporada alta además supera las 100.000 personas.

Consultas, áreas administrativas y base del SAMU

El futuro centro de salud permitirá ampliar de forma significativa la cartera de servicios sanitarios en Orpesa, con consultas de medicina familiar y pediatría, áreas administrativas y la incorporación de espacios específicos para radiología, rehabilitación y atención continuada, además de albergar la base del SAMU.

Imagen de la votación en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento. / MEDITERRÁNEO

En este contexto, la concejala de Sanidad, Mari Carmen Saura, subraya el alcance del proyecto y su impacto en la atención a la ciudadanía. “Va a ser un centro moderno y funcional”, afirma, destacando que la ampliación de servicios “va a redundar en una mejora de la calidad asistencial de todos los vecinos de Orpesa”.

Saura confirma que el nuevo edificio “también albergará la base del SAMU, con un plan funcional consensuado con el servicio de emergencias”, un aspecto que refuerza el papel estratégico de la infraestructura dentro del sistema sanitario del municipio.

El alcalde, Rafael Albert, subraya que ha sido "muy importante el pleno de hoy, estamos trabajando mucho". "Demostramos que hemos avanzado con una gestión real", afirma.