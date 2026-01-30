La tradición taurina también se juega: el parque infantil que revoluciona el ocio familiar en Onda

Onda incorpora la tradición taurina a su red de parques infantiles. El Ayuntamiento ha inaugurado este viernes un parque infantil temático que reinterpreta uno de los símbolos más reconocibles del municipio como espacio de ocio familiar, pensado para los más pequeños.

El nuevo parque infantil taurino de Onda se concibe como un entorno de juego al aire libre seguro, accesible y adaptado a la infancia, donde niños y niñas pueden disfrutar junto a sus familias mientras se familiarizan con elementos propios de la cultura festiva local.

La inauguración ha reunido a familias, asociaciones culturales y vecinales y representantes de distintos barrios. Al acto han asistido la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester; el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig; el director general de Interior, Vicente Huet; y el diputado provincial, David Vicente.

El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado este viernes un nuevo parque infantil temático, inspirado en la tradición taurina del municipio. / MEDITERRÁNEO

Juegos originales

El parque incorpora juegos infantiles inspirados en la tradición taurina, entre los que destacan un cadafal con tobogán, una plaza de toros, una barrera, figuras de toro y juegos de muelle con forma de vaca y toro, todos ellos anclados al suelo y diseñados para garantizar un uso seguro por parte del público infantil.

Durante la apertura, la alcaldesa ha señalado que este nuevo espacio se enmarca en la estrategia municipal de reforzar una Onda pensada para la infancia, con parques infantiles de calidad y espacios que fomentan el ocio familiar y la convivencia. En este sentido, ha subrayado que la iniciativa permite trasladar las tradiciones locales a las nuevas generaciones desde una perspectiva lúdica y respetuosa.

La jornada inaugural se completó con actividades infantiles y propuestas lúdicas, con la participación destacada de la reina infantil de la Fira d’Onda, Eva Martínez Chiva, encargada del corte de cinta simbólico.

La alcaldesa, junto a la reina infantil de la Fira d’Onda, Eva Martínez Chiva, que no se ha perdido la inauguración y ha cortado la cinta inaugural. / MEDITERRÁNEO

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Onda amplía su red de espacios públicos de ocio familiar, apostando por equipamientos singulares que combinan infancia, identidad cultural y uso comunitario, dentro del objetivo de consolidar a Onda como Ciudad de la Infancia.