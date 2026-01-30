El PSPV de Torreblanca condena los insultos producidos en el útimo pleno sesión y exige explicaciones al Partido Popular

El PSPV-PSOE de Torreblanca ha condenado este viernes públicamente los hechos ocurridos durante el pleno municipal celebrado el jueves, en el que, según denuncian, se produjeron insultos “intolerables” por parte de la concejala Llopis y, posteriormente, de una familiar del concejal de Medio Ambiente, Joel Antoni, tanto durante la sesión como tras su finalización en la vía pública.

Desde la formación socialista consideran que estas actitudes "no tienen cabida en un espacio democrático y suponen una grave falta de respeto institucional y hacia la ciudadanía".

En el mismo comunicado, el PSPV-PSOE ha querido aclarar que el convenio suscrito entre los años 2018 y 2024 con la empresa Global Nature para la gestión del Parque Natural del Prat de Torreblanca se formalizó cuando el partido ostentaba la alcaldía y, según señalan, en un contexto de plena transparencia. Dicho convenio finalizó en el plazo establecido y fue renovado posteriormente en 2025 por el Partido Popular, decisión que atribuyen exclusivamente al actual equipo de gobierno.

Los socialistas señalan que, años después de aquel acuerdo, la empresa Global Nature ha contratado al actual concejal de Medio Ambiente, Joel Antoni, una circunstancia que, a su juicio, no guarda relación con la gestión realizada por el PSPV-PSOE en su momento, pero que plantea un “evidente conflicto ético y político”.

En este sentido, consideran "preocupante que el responsable municipal de Medio Ambiente perciba ingresos de una empresa privada" que gestiona el medio natural del municipio mediante un convenio renovado por el propio Partido Popular y que "recibe cerca de 40.000 euros anuales de la concejalía que él mismo dirige".

Desde el PSPV-PSOE afirman que es legítimo cuestionar la moralidad de esta situación y critican que, ante una denuncia política, la respuesta haya sido el insulto y el alboroto. Por ello, exigen al Partido Popular "explicaciones claras y un ejercicio real de transparencia, al considerar que la ciudadanía merece respeto, claridad y explicaciones, y no insultos ni cortinas de humo”.

