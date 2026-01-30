Refuerzan la coordinación de seguridad en el Baix Maestrat

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha presidido en el Auditorio de Santa Magdalena de Pulpis la Reunión Comarcal de Seguridad del Baix Maestrat, un encuentro de carácter estratégico que ha reunido a los principales responsables de la Guardia Civil en la provincia de Castellón junto a representantes de los municipios de la comarca que no disponen de Junta Local de Seguridad.

El objetivo principal de esta convocatoria ha sido analizar la situación de la seguridad ciudadana en el ámbito rural, escuchar las demandas específicas de los ayuntamientos y definir líneas de actuación conjunta para la prevención de la delincuencia en el territorio del Baix Maestrat.

Durante la reunión, Antonia García Valls ha estado acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín Fernández, el teniente coronel jefe de Operaciones, Joaquín Rebollo, así como por los mandos de la Compañía de Vinaròs y de los puestos de Benicarló, RossellAlcalà de Xivert y Sant Mateu.

La subdelegada del Gobierno ha destacado la importancia de estos foros comarcales de seguridad para “acercar la gestión de la seguridad a la realidad de cada municipio, independientemente de su tamaño”. En este sentido, ha subrayado que la coordinación entre la Guardia Civil y las corporaciones locales es una herramienta fundamental para garantizar la tranquilidad y seguridad de vecinos y vecinas.

A la sesión de trabajo han sido convocados representantes municipales de Càlig, Canet lo RoigCervera del MaestreXertLa JanaLa Pobla de Benifassà, Rossell, La SalzadellaSant Jordi, Sant Mateu, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpis y Traiguera.

En el encuentro se han abordado las tasas de criminalidad en el Baix Maestrat, que se mantienen estables y con un descenso respecto al año anterior. Asimismo, se ha puesto en valor el aumento de los casos resueltos y de las detenciones, incidiendo en la relevancia de la colaboración ciudadana y la denuncia temprana para facilitar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se ha reforzado el canal de comunicación directa entre los alcaldes y los mandos de la Guardia Civil de cada demarcación.

Este tipo de reuniones itinerantes de seguridad se enmarcan en la estrategia de la Subdelegación del Gobierno en Castellón para descentralizar la coordinación policial y atender de forma directa las necesidades de los municipios del interior y las zonas menos pobladas de la provincia.