La trufa negra se bebe: Un restaurante de Morella revoluciona Madrid Fusión con un cóctel de territorio

La propuesta de cóctel presentada por el restaurante Vinatea de Morella en Madrid Fusión ha sido toda una revolución. Un combinado en el que la trufa negra deja de ser únicamente un ingrediente culinario para convertirse en protagonista líquida. “La Tuber melanosporum ya no solo se come, también se bebe”, explican desde el establecimiento morellano.

El cóctel ha sido creado por el bartender Diego Alcón a partir de un vodka trufado único en el mundo, elaborado por Fruits de la Terra de la Tinença de Benifassà. El proceso comienza con una maceración de trufa negra fresca, a la que posteriormente se añade alcohol de patata y de cereal hasta transformarlo en vodka. A partir de esta base, elaborada por Fruits de la Terra, Alcón deja fluir su creatividad para dar forma a un cóctel que incorpora Palo Cortado Alvear de 20 años en solera, sirope de champiñón portobello y cloruro sódico, aportando un punto salino que refuerza el carácter umami del conjunto.

“El objetivo era crear un cóctel que recordara al territorio: los bosques húmedos, la piedra seca, el producto, el silencio y la tranquilidad”, señala Alcón. El resultado es un aperitivo seco y elegante, con una complejidad aromática que remite a los más de 80 matices que puede ofrecer la trufa fresca, con recuerdos a cuero, plátano maduro y frutos secos.

Paralelamente, la cocinera Àngela Milián realizó un showcooking en el que presentó un pani puri relleno de crema de huevo frito, picaña madurada, polvo de portobello y trufa negra Tuber melanosporum procedente de la Tinença de Benifassà. Una elaboración que aunó técnica, producto local y creatividad, reforzando el discurso gastronómico del restaurante en torno a la trufa como eje vertebrador.

La presencia del restaurante morellano en Madrid Fusión coincide con un momento especialmente destacado para el establecimiento, que figura entre los restaurantes recomendados por la Guía Michelin y que acaba de proclamarse flamante subcampeón del prestigioso Concurso de Trufa Valenciana de Andilla. En la VIII edición del certamen, el equipo logró el segundo puesto con un plato de huevos trufados del interior de las comarcas de Castellón.

Con esta propuesta líquida y sólida, Vinatea vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar el producto del territorio y llevar la trufa negra a nuevos formatos, convirtiendo un aroma ancestral en una experiencia contemporánea que empieza a marcar tendencia en la alta gastronomía.