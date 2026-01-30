Unanimidad en Nules para conceder la medalla de la Vila a Caixa Rural y la Cooperativa en su centenario

Caixa Rural Nules y la Cooperativa Agrícola Sant Josep celebran en el 2026 sus 100 años de historia, y con motivo de esa conmemoración, el Ayuntamiento de la localidad ha decidido conceder a ambas entidades la medalla de la Vila de Nules.

Ha sido un acuerdo por unanimidad con el que se quiere reconocer la labor que han desempeñado para la cohesión social, el desarrollo y el crecimiento del municipio. Una trayectoria que este mismo viernes se visibilizará en la gala con la que se inaugurará la programación especial del centenario.

En la misma sesión plenaria se han aprobado sendas declaraciones institucionales, por tanto con el respaldo de todos los grupos municipales, sobre la necesidad de exigir inversiones de defensa de la playa, para evitar que los sucesivos temporales sigan haciendo desaparecer la línea litoral de la localidad y sobre los acuerdos europeos de Mercosur contra los que se está moviliando el sector primario español.

El pleno se ha desarrollado con total normalidad y se ha caracterizado, a diferencia de otras sesiones, por la unanimidad en la mayoría de los acuerdos propuestos, lo que ha matizado la expectación generada por la actualidad política, con el PP como protagonista.

Susana Sorribes junto al portavoz del grupo municipal del PP, José Adsuara, en el que ha sido su último pleno. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Este viernes, como se había anunciado, se ha formalizado la renuncia de la concejala popular Susana Sorribes, quien ha recordado que trasladó su decisión al partido en el mes de diciembre, «después de dos meses de reflexión». Zanja así y desmiente las especulaciones que han relacionado su salida del grupo municipal con una supuesta crisis interna y la dimisión del presidente del PP de Nules, José Adsuara, que se produjo el miércoles.

Sorribes, en su intervención de despedida, ha expuesto que «en el mes de octubre estuve enferma, tuve que parar y mirar mis prioridades, porque servir en algo implica estar bien para hacerlo». Tras analizar esas prioridades y ante sus exigencias profesionales, ha optado «por mi vocación, que es la educación». Entre sus palabras finales se ha dirigido a la corporación para defender que «la buena política no se nota por el cargo que se ocupa, sino por el bien que uno deja cuando se va y se nota lo que ha hecho».

Este ha sido el único momento del pleno en el que ha intervenido Adsuara, que ha cedido en esta ocasión a sus compañeros de grupo municipal la defensa de los puntos tratados y en el apartado de ruegos y preguntas. Lo que no significa que no mantenga su posición como portavoz.

Como ya avanzó 'Mediterráneo' por informaciones facilitadas por fuentes del partido, mantiene su lugar en el pleno y la portavocía. Cuando en el de febrero tome posesión la sustituta de Sorribes, Mari Carmen Torres, se estudiará la nueva organización del grupo que, a priori, no tiene porqué suponer que vayan a producirse más cambios.