La Vall d’Uixó invierte 35.500 euros en la mejora de parques y zonas de juego

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó está llevando a cabo diversas actuaciones de mejora en parques y zonas de juego del municipio, con una inversión de 35.500 euros de la Concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica destinada a renovar elementos deteriorados y garantizar espacios públicos seguros y de calidad para la infancia.

Durante este mes de enero, en la plaza del Circo se ha sustituido el juego infantil principal, que se encontraba roto, por un nuevo elemento con diversos componentes de juego. Además, se ha renovado completamente el caucho continuo de la plaza del Parque y de la calle Ermita de Sant Josep (junto a la rotonda de la carretera de Alfondeguilla). En este último espacio también se ha cambiado toda la valla perimetral. Asimismo, se han realizado reparaciones puntuales en zonas de caucho que se encontraban en mal estado en diferentes parques del municipio.

Las actuaciones también han incluido la renovación de bancos en la zona verde del acueducto y la instalación de nuevos bancos en la plaza de la Asunción. En los próximos días se cambiarán los de la plaza Espardenyers y se continuará con esta sustitución progresiva de bancos rotos o en mal estado, así como con la instalación de nuevos elementos allí donde se ha detectado la necesidad.

Otra de las mejoras destacadas ha sido la adquisición de piezas de sustitución habituales para juegos infantiles —como asientos de distintos tamaños, cadenas, muelles o bisagras— para tenerlas disponibles en el día a día. Esta medida permite evitar tener que tramitar un pedido o contrato cada vez que se produce una avería y posibilita actuar de forma más rápida y eficiente cuando se detecta un elemento roto, al disponer de recambios inmediatos.

El concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Marc Seguer, ha recordado que “en esta legislatura se ha invertido cerca de medio millón de euros en nuevas zonas infantiles y en la reparación y mantenimiento de parques y jardines, porque es una prioridad que estos espacios públicos estén en buenas condiciones para que los niños y niñas puedan disfrutarlos”.

Seguer ha destacado también que “los parques son espacios de socialización y convivencia” y que, por ello, se están impulsando actuaciones como la instalación de toldos o la creación de nuevos parques con juegos de agua, con el objetivo de que estos espacios funcionen como refugios climáticos.

No obstante, el concejal ha hecho un llamamiento al civismo y la responsabilidad, ya que “nos encontramos con que muchas de las reparaciones que realizamos son consecuencia del mal uso de los juegos, como cuando se utilizan por personas que no tienen la edad recomendada, o directamente por actos vandálicos”.

En este sentido, ha remarcado que “esto supone gastar dinero público para reparar lo mismo varias veces y provoca que, mientras duran las reparaciones, los más pequeños no puedan disfrutar de los parques”. Por ello, Seguer ha apelado “al respeto por lo que es de todos y todas, no solo por el coste económico que conlleva, sino porque son espacios pensados para la infancia y el bienestar colectivo”.