Almassora refuerza la educación ambiental con talleres: consulta la agenda

Almassora apuesta por la educación ambiental y los hábitos de vida saludables a través de una nueva programación de talleres que se desarrollarán a lo largo de este año en Darremur Orgànic, los sábados por la mañana. Esta iniciativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), combina gastronomía, concienciación medioambiental y consumo responsable mediante una docena de talleres prácticos dirigidos a la ciudadanía.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha destacado que esta programación “utiliza la cocina como una herramienta educativa muy cercana para explicar conceptos clave como la sostenibilidad, la energía, el respeto por la tierra o la reducción del desperdicio, fomentando pequeños cambios que tienen un gran impacto en el día a día”.

La programación arrancará el 21 de febrero con el taller ODS 3: Salud y Bienestar, centrado en la alimentación consciente, equilibrada y saludable. Las personas participantes aprenderán a identificar alimentos nutritivos, reducir el consumo de ultraprocesados y relacionar la alimentación con el bienestar físico y emocional. Las personas interesadas en participar ya pueden apuntarse en el apartado de inscripción de actividades de la página web municipal.

El 21 de marzo, tendrá lugar el taller Las semillas de ayer, hoy y mañana, una actividad centrada en las variedades tradicionales y su importancia para la alimentación y la biodiversidad a través de materiales didácticos y juegos participativos.

El 28 de marzo se celebrará el taller ODS 7: Energía asequible y no contaminante, que abordará qué es la energía y cómo se produce y consume, tanto en el cuerpo como en la cocina. A través de recetas sencillas, se reflexionará sobre el ahorro energético y el uso responsable de los recursos.

El 18 de abril tendrá lugar el taller ODS 12: Producción y consumo responsable, enfocado en el origen de los alimentos, la planificación de las comidas y la reducción del desperdicio alimentario, promoviendo el aprovechamiento integral de los ingredientes.

La programación continuará el 9 de mayo con el taller ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, donde se combinará cocina y naturaleza para aprender sobre la siembra de plantas, el respeto por la tierra y la importancia de la biodiversidad en la alimentación.

El 30 de mayo tendrá lugar el taller Ecoarte efímero, una propuesta creativa que invita a niñas y niños, junto a sus familias, a crear obras artísticas utilizando elementos naturales del entorno como hojas, ramas o piedras, fomentando la expresión artística, el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza sin alterar el medio.

Tras el verano, el 12 de septiembre, se desarrollará el taller No desperdicies alimentos, centrado en la conservación de alimentos y la elaboración de lactofermentados. La actividad abordará la problemática del desperdicio alimentario mediante dinámicas participativas y reflexiones sobre el consumo de productos de proximidad y de temporada.

El 3 de octubre se celebrará el taller dedicado a Las plantas aromáticas y su papel en la huerta, donde se explicarán sus propiedades culinarias y medicinales, así como su función en la prevención de plagas, la atracción de polinizadores y la mejora de la biodiversidad.

El 24 de octubre, se desarrollará el taller ODS 13: Producto de proximidad y kilómetro cero, que fomentará el consumo de alimentos locales y de temporada, destacando su impacto positivo en el medio ambiente y en la economía local.

El 14 de noviembre llegará el taller ODS 11: Producción y consumo responsables, centrado en la reutilización, la reducción de residuos y la cocina de aprovechamiento, promoviendo una mirada crítica hacia el desperdicio y el consumo excesivo.

La programación concluirá el 28 de noviembre con Reciclando la Navidad, una propuesta pensada para crear decoraciones navideñas de forma sostenible utilizando materiales reciclados y reutilizados, promoviendo una reflexión sobre la reducción de residuos durante las fiestas.

“Con estos talleres queremos acercar los ODS a la ciudadanía de una forma práctica y participativa, demostrando que la sostenibilidad empieza en casa y también en la cocina”, ha concluido el concejal de Medio Ambiente.