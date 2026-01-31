Benicàssim pide la declaración de zona catastrófica tras el temporal ‘Harry’

El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim aprobó por unanimidad una moción institucional para instar al Gobierno de España a declarar el municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, tras el paso del temporal Harry, y a habilitar una línea de ayudas económicas específica que permita reparar los daños ocasionados en el litoral.

La iniciativa se produjo en un contexto de fuerte impacto de los temporales en la costa de Castellón, donde otros municipios del litoral, como Burriana y Almassora, han reclamado también al Ejecutivo central la declaración de zona catastrófica y ayudas urgentes para hacer frente a los daños sufridos.

En el caso de Benicàssim, la moción puso el foco en las graves afecciones registradas en la costa, especialmente en la playa del Heliópolis, que fue la zona más castigada por la borrasca. Según un primer balance provisional del consistorio, solo en este tramo del litoral las pérdidas materiales y en infraestructuras se estiman en torno a los 100.000 euros.

El texto aprobado incide en que estos episodios de temporales se repiten cada vez con mayor frecuencia y tienen consecuencias directas sobre la seguridad, las infraestructuras y la economía local, por lo que reclama actuaciones estructurales de protección y regeneración del litoral para evitar que cada nuevo temporal se traduzca en nuevos daños y en la regresión de las playas.

Financiación

Además de la petición de ayudas, la moción solicita al Gobierno central la habilitación de una línea extraordinaria de financiación que permita cubrir no solo los daños ya producidos, sino también los costes de las actuaciones urgentes que los ayuntamientos deben acometer con recursos propios para acelerar la restitución de infraestructuras y servicios.

La proximidad de la Semana Santa añade un factor de urgencia a la reclamación, ante la necesidad de recuperar cuanto antes los servicios e infraestructuras afectadas en una de las principales épocas turísticas del año.

Por último, el acuerdo plenario incluye un llamamiento al Gobierno de España para desbloquear la tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Senado en marzo de 2024 y pendiente desde entonces de su tramitación en el Congreso, al considerar que su paralización agrava la vulnerabilidad del litoral frente a temporales cada vez más intensos.