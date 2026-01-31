Caixa Rural inicia la celebración de sus 100 años «al servicio de Nules»

Un 31 de enero del año 1926 «un grupo de ciudadanos de Nules tuvo un sueño sencillo pero valiente: que la cooperación podía cambiar la vida de las personas». Con estas palabras resumió la presidenta de Caixa Rural Nules, Marisol Ballester la motivación que llevó a los fundadores de la entidad a poner en marcha el Sindicato Agrícola San José hace un siglo.

Aquel fue el germen de lo que con la evolución de los tiempos derivó en una inevitable segregación, por un lado, la caja rural y por la otra la cooperativa agrícola, que nunca han dejado de estar vinculadas, pero tienen personalidad, objetivos y finalidades propias.

Cien años se cumplen de aquel momento histórico, como remarcó Ballester en la gala con la que se inauguró el año del centenario, cuya filosofía no se ha desvirtuado con el paso del tiempo. Por esa razón, enfatizó que la efeméride supone «rendir un homenaje a una historia compartida, a un proyecto colectivo que ha crecido al ritmo de su gente y de su tierra».

El presidente de la Cooperativa Sant Josep, Ramón Arenós, incidió en que «celebramos la historia de muchas personas, de familias enteras, de generaciones que han trabajado la tierra, que han creído en una idea sencilla pero poderosa: ‘Unos por otros y Dios por todos’», con el orgullo de que «los principios se han mantenido vivos», porque «los valores no pasan de moda».

En esta primera cita de una programación que se extenderá a lo largo del año, y que incluye más de 25 actos solo hasta junio, se contó con la participación del vicepresidente de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, que en su intervención señaló que «Caixa Rural Nules se ha convertido en un referente no solo para la población, sino para toda la comarca, con un modelo de banca de proximidad que sigue siendo una de las mejores herramientas para afrontar los desafíos», al tiempo que defendió que «la vertebración de nuestro territorio no se entiende sin las cajas rurales y las cooperativas».

El alcalde de Nules, David García, manifestó que este aniversario «nos recuerda lo que hemos sido como pueblo, lo que hemos conseguido y cómo hemos llegado hasta aquí» y resaltó el ejemplo de implicación de ambas entidades en el día a día de la población porque «nadie como una institución arraigada en el pueblo para saber lo que necesita y espera su gente».

Durante la gala, se hizo entrega de diferentes galardones a los socios y empleados más veteranos, a expresidentes y a los descendientes de los directivos que han dejado su huella en ambas entidades.

David García, en nombre del Ayuntamiento, hizo entrega de la Medalla de la Vila a Ballester y Arenós, una distinción concedida con la unanimidad del pleno.

A la gala asistieron la vicepresidenta del Banco de Crédito Social Cooperativo, Marta de Castro; la consejera, Rosa Vidal; el responsable de Grupo Cajamar en la Comunitat, José Gil, la directora territorial de Cajamar en Castellón, Mar Martí y presidentes y directores generales de las cajas valencianas del grupo.

A lo largo de su historia, Caixa Rural Nules ha mantenido una estrecha relación con el asociacionismo local, lo que se verá ampliamente reflejado en la programación. Esa es otra de sus señas de identidad, el apoyo a las iniciativas que buscan un desarrollo no solo económico, sino también social, cultural y deportivo.