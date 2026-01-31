Carnestoltes ya tiene las llaves de Vinaròs

Carnestoltes ya reina en Vinaròs. La 44 edición del Carnaval de Vinaròs dio este sábado el pistoletazo de salida a 16 días de su fiesta más popular, que está declarada de Interés Turístico Autonómico. Lo hizo a lo grande, con la llegada de su majestad Carnestoltes puntual a las 19.30 horas y un espectáculo que llevaba por título Destino Indonesia (acorde con la temática del carnaval de Vinaròs de este año) a cargo de la compañía de teatro La Fam que hizo vibrar a un público que abarrotó la plaza Parroquial y calles colindantes.

Tras las emociones iniciales, era el momento del siempre esperado pregón, que fue a cargo del periodista Julio Vidal, que fue corresponsal de este periódico en Vinaròs, y que fue especialmente crítico y reivindicativo.

Carnestoltes llega a Vinaròs / Javier Flores

Un pregón muy satírico

Ataviado de cardenal y con una maleta donde ponía bules de carnestoltes, de donde repartió bulas de cuaresma escritas en latín, en tono de sátira y verso, el pregonero señaló que en Vinaròs “hay más alcaldes que concejales”, criticó las múltiples obras que se están realizando en la ciudad, como las de la avenida Libertad o San Pascual, entre otras, el mal estado del pavimento en algunas calles y que la ciudad sigue sin tener ni piscina ni auditorio municipales.

El periodista Julio Vidal, protagonista en la lectura del pregón. / Javier Flores

También hizo un llamamiento a las comparsas para que en los desfiles utilicen “menos vasos y más coreografías y bailes” para avanzar en la consecución de la fiesta como de interés turístico nacional.

Entrega de llaves a Carnestoltes e imposición de bandas

Tras el pregón la alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, junto al presidente de la Comisión Organizadora, Christian Rubio, procedieron a entregar de manera simbólica la llave de la ciudad a su majestad Carnestoltes, y después se partió en pasacalle con reinas, reyes, autoridades y público en general hasta la carpa del carnaval para proceder a la cena en honor a las 32 reinas y reyes adultos que, a la medianoche, recibieron las bandas de esta edición. Y también se procedió a la imposición de corbatines a las diferentes comparsas.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, junto al presidente de la Comisión Organizadora, Christian Rubio, procedieron a entregar de manera simbólica la llave de la ciudad a su majestad Carnestoltes. / Javier Flores

Actos para el domingo

Mañana, domingo los actos se inician a las 12.30 horas con la concentración de reinas, reyes y estandartes, acompañadas de la charanga Bé i a Band, en la sede de la asociación cultural Amics de Vinaròs para inaugurar la exposición “Bocetos de una fiesta” de José Vicente Saura Ferreres. A continuación se partirá en pasacalle hasta la plaza Parroquial para realizar la izada de la bandera del Carnaval, y acto seguido se partirá hacia la carpa para iniciar la comida en honor a reinas y reyes infantiles de las comparsas.

A las 17 horas está prevista la imposición de bandas a los máximos representantes infantiles y después se procederá a la entrega del Carnestoltes d’Or a la Policia Local de Vinaròs.