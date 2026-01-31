Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnestoltes ya tiene las llaves de Vinaròs

La capital del Baix Maestrat da inicio a la 44 edición del Carnaval con fiesta y diversión hasta el 16 de febrero

Javier Flores

Javier Flores

Carnestoltes ya reina en Vinaròs. La 44 edición del Carnaval de Vinaròs dio este sábado el pistoletazo de salida a 16 días de su fiesta más popular, que está declarada de Interés Turístico Autonómico. Lo hizo a lo grande, con la llegada de su majestad Carnestoltes puntual a las 19.30 horas y un espectáculo que llevaba por título Destino Indonesia (acorde con la temática del carnaval de Vinaròs de este año) a cargo de la compañía de teatro La Fam que hizo vibrar a un público que abarrotó la plaza Parroquial y calles colindantes.

Tras las emociones iniciales, era el momento del siempre esperado pregón, que fue a cargo del periodista Julio Vidal, que fue corresponsal de este periódico en Vinaròs, y que fue especialmente crítico y reivindicativo.

Carnestoltes llega a Vinaròs / Javier Flores

 Un pregón muy satírico

Ataviado de cardenal y con una maleta donde ponía bules de carnestoltes, de donde repartió bulas de cuaresma escritas en latín, en tono de sátira y verso, el pregonero señaló que en Vinaròs “hay más alcaldes que concejales”, criticó las múltiples obras que se están realizando en la ciudad, como las de la avenida Libertad o San Pascual, entre otras, el mal estado del pavimento en algunas calles y que la ciudad sigue sin tener ni piscina ni auditorio municipales.

El periodista Julio Vidal, protagonista en la lectura del pregón.

El periodista Julio Vidal, protagonista en la lectura del pregón. / Javier Flores

También hizo un llamamiento a las comparsas para que en los desfiles utilicen “menos vasos y más coreografías y bailes” para avanzar en la consecución de la fiesta como de interés turístico nacional.

Entrega de llaves a Carnestoltes e imposición de bandas

Tras el pregón la alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, junto al presidente de la Comisión Organizadora, Christian Rubio, procedieron a entregar de manera simbólica la llave de la ciudad a su majestad Carnestoltes, y después se partió en pasacalle con reinas, reyes, autoridades y público en general hasta la carpa del carnaval para proceder a la cena en honor a las 32 reinas y reyes adultos que, a la medianoche, recibieron las bandas de esta edición. Y también se procedió a la imposición de corbatines a las diferentes comparsas.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, junto al presidente de la Comisión Organizadora, Christian Rubio, procedieron a entregar de manera simbólica la llave de la ciudad a su majestad Carnestoltes.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, junto al presidente de la Comisión Organizadora, Christian Rubio, procedieron a entregar de manera simbólica la llave de la ciudad a su majestad Carnestoltes. / Javier Flores

Actos para el domingo

Mañana, domingo los actos se inician a las 12.30 horas con la concentración de reinas, reyes y estandartes, acompañadas de la charanga Bé i a Band, en la sede de la asociación cultural Amics de Vinaròs para inaugurar la exposición “Bocetos de una fiesta” de José Vicente Saura Ferreres. A continuación se partirá en pasacalle hasta la plaza Parroquial para realizar la izada de la bandera del Carnaval, y acto seguido se partirá hacia la carpa para iniciar la comida en honor a reinas y reyes infantiles de las comparsas.

A las 17 horas está prevista la imposición de bandas a los máximos representantes infantiles y después se procederá a la entrega del Carnestoltes d’Or a la Policia Local de Vinaròs.

