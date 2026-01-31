La Diputación actúa en la mejora de infraestructuras para reforzar la accesibilidad y la movilidad en Torás

La Diputación de Castellón actúa en la mejora integral de infraestructuras para reforzar la accesibilidad y movilidad en Torás.

La presidenta Marta Barrachina ha visitado esta semana las obras de mejora en la plaza de la iglesia y alrededores, así como el acondicionamiento de zona de aparcamiento público, actuaciones llevadas a cabo gracias a la inversión realizada por la Diputación “con el fin de contribuir a una movilidad más segura y sostenible”.

Como ha expresado la dirigente provincial, “la apuesta por mejorar infraestructuras en Torás responde al compromiso de este Gobierno Provincial por hacer de los pequeños municipios de nuestro territorio, fuente de oportunidades y desarrollo”.

La mejora de la seguridad vial y movilidad está presente en la actuación llevada a cabo en la travesía de Torás, en la CV-236. Concretamente se están reforzando las zonas de pavimento deteriorado, instalando reductores de velocidad, bandas transversales de alerta y nuevos pasos de peatones señalizados. Además, se está adecuando la señalización vertical y horizontal con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar una circulación más segura tanto para peatones como para vehículos.

Con el mismo objetivo de mejorar la movilidad, el municipio de Torás ha destinado 83.707,36 euros procedentes del Plan Impulsa para la pavimentación y peatonalización de la plaza de la Iglesia, mientras que, por un importe de 18.953,60 euros se ha procedido al acondicionamiento de una zona de aparcamiento público.

Noticias relacionadas

En conjunto, las actuaciones que ha visitado la presidenta de la Diputación en el municipio de Torás, “tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida y los servicios para los vecinos y vecinas de esta pequeña localidad y, contribuir con ello a la dinamización del territorio”, ha añadido Marta Barrachina.