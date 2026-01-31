El espíritu del Carnaval toma Vinaròs este fin de semana con el inicio de su 44ª edición

Vinaròs se prepara para vivir, a partir de este fin de semana, el inicio del Carnaval 2026, una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas de la ciudad, que este año alcanza su 44ª edición con una programación intensa cargada de emoción, tradición y espectáculo.

El inicio oficial del Carnaval tendrá lugar hoy sábado 31 de enero en la plaza Parroquial. A partir de las 19:15 horas se concentrarán reinas y reyes, autoridades y miembros de las comparsas, para dar paso, a las 19:30 horas, a uno de los momentos más esperados: la Llegada de Su Majestad Carnestoltes, acto inaugural de la fiesta. La llegada estará acompañada del espectáculo “Destí Indonèsia”, a cargo de la prestigiosa compañía La FAM.

Tras la aparición de Carnestoltes tendrá lugar la recepción oficial y el Pregón del Carnaval 2026, que este año correrá a cargo del periodista Julio Vidal, pregonero de la presente edición. A continuación, la alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, hará entrega de la llave de la ciudad a Su Majestad Carnestoltes. El acto concluirá con un pasacalle hasta el recinto del Carnaval.

Ya por la noche, a las 21:00 horas, se abrirán las puertas del envelat del recinto del Carnaval, donde a las 21:15 horas se celebrará la Cena de Gala y la imposición de Bandas de las Reinas y Reyes Adultos del Carnaval 2026, así como la imposición de los corbatines a los estandartes de las 32 comparsas. La jornada se cerrará con la Opening Party del Carnaval, a partir de las 00:15 horas, con la música de DJ Moncho, Jimmy Ferrer y Martorell, que animarán la noche hasta bien entrada la madrugada.

La programación continuará el domingo 1 de febrero con la concentración, a las 12:30 horas, en la sede de Amics de Vinaròs, junto a las reinas y reyes infantiles y adultos, acompañados por la Xaranga Bé i a Band. Desde allí se inaugurará la exposición “Esbossos d’una festa. Dibuixos de José Vicente Saura Ferreres”. A continuación, se realizará un pasacalle hasta la plaza Parroquial para la tradicional izada de la Bandera del Carnaval, continuando después hasta el recinto del Carnaval.

A las 14:00 horas se celebrará la comida de imposición de Bandas de los Reyes y Reinas Infantiles, con animación infantil y previa inscripción. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar la Imposición de Bandas Infantiles, acto abierto a todo el público, seguido de la entrega del Carnestoltes d’Or 2026, que este año ha sido concedido a la Policía Local de Vinaròs, en reconocimiento a su implicación y compromiso con la seguridad de la fiesta. El galardón será recogido por el intendente jefe de la Policía Local, Juanma Domènech.

Con este completo primer fin de semana, Vinaròs da el pistoletazo de salida a dos intensas semanas de Carnaval, consolidando una vez más esta celebración como uno de los grandes referentes festivos y culturales del Mediterráneo.