Éxito de público en la XIX edición del Aplec de Gegants i Cabuts de Burriana

Burriana ha vuelto a vibrar este sábado con la celebración de la XIX edición de l’Aplec de Gegants i Cabuts, una cita que ha reunido a un numeroso público y a collas llegadas de distintos puntos del territorio. Organizado por la Colla de Gegants i Cabuts de Burriana, el encuentro ha sido un éxito de participación pese a las fuertes rachas de viento, que obligaron a introducir algunos cambios en la programación prevista.

La edición de este año ha contado con la participación de collas procedentes de l’Alcora, Benetússer, Lloret de Mar, Mataró, Navajas, Nules, Segorbe, la Vall d’Uixó, Vila-real y la Vilavella, que se han sumado a la colla anfitriona. Además, la cita ha vuelto a mostrar su carácter integrador con la implicación de asociaciones de diversidad funcional y centros educativos.

Las mejores imágenes del XIX Aplec de Gegants i Cabuts de Burriana / Isabel Calpe

La jornada ha arrancado con el taller infantil para la confección de cabuts, inicialmente previsto en la plaza de la Mercé pero que ha tenido que trasladarse al interior del CMC La Mercé por motivos de seguridad. Allí, los más pequeños han podido elaborar su propio cabezudo con materiales sencillos como cartón y papeles decorativos, para después participar en un pequeño desfile. Durante la mañana, la cooperativa Naturem ha ofrecido zumo de naranja recién exprimido a los asistentes. Asimismo, las figuras de las collas invitadas no han podido plantarse en el exterior debido al viento y han permanecido resguardadas en el recinto cultural.

Geganter d’honor

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha tenido lugar en el CMC La Mercé con el nombramiento del Geganter d’Honor 2026, que en esta edición ha recaído en la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Burriana. Desde la organización se ha destacado su colaboración desinteresada, poniendo la música necesaria para hacer bailar a los gigantes tanto en la ciudad como en las salidas a otras poblaciones.

Por la tarde, con el viento ya más calmado, se ha celebrado el desfile desde la plaza de la Mercé. Numeroso público ha acompañado a los participantes hasta la plaza Mayor, donde ha tenido lugar la danzada final conjunta, poniendo el broche de oro a la jornada de hermandad.