Onda, doble reconocimiento en calidad y sostenibilidad

El Ayuntamiento de Onda ha renovado un año más la certificación Q de Calidad Turística y ha obtenido, además, la certificación S de Sostenibilidad, ambas otorgadas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES). De este modo, el municipio consolida su compromiso con la excelencia en la atención al visitante y avanza en un modelo turístico basado en la calidad, la planificación, la mejora continua y el respeto al entorno.

La certificación Q de Calidad Turística reconoce el cumplimiento de exigentes estándares en ámbitos como la atención presencial y telemática, la accesibilidad, la gestión interna, la promoción del destino y la implantación de procesos de mejora continua en la Tourist Info de Onda, que obtuvo por primera vez este distintivo en 2021. “La renovación de la Q de Calidad es el reflejo de un trabajo constante por ofrecer una atención turística excelente y coherente con el modelo de ciudad que estamos construyendo”, explica la concejala de Turismo, María Baila, al tiempo que añade que "nuestro objetivo es que quien visite Onda perciba calidad, profesionalidad y cercanía desde el primer contacto”.

La obtención de la certificación S de Sostenibilidad se suma a este reconocimiento y acredita que la estrategia turística de Onda está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrando criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la gestión de los servicios turísticos. Este distintivo refuerza la apuesta del Ayuntamiento por un turismo responsable, equilibrado y respetuoso con el entorno.

Ambas distinciones se han producido en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), un escaparate clave en el que Onda ha vuelto a mostrar su modelo turístico y su hoja de ruta a nivel nacional e internacional. En este contexto, el municipio presentó el proyecto ‘El Palacio de las Sombras’, una nueva propuesta arqueológica y cultural concebida para reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino patrimonial y experiencial.

Distinciones obtenidas por Onda en Fitur. / Mediterráneo

Calidad turística y crecimiento sostenido

La renovación de la Q de Calidad Turística y la obtención de la S de Sostenibilidad coinciden con el mejor balance turístico de los últimos años en Onda. Durante 2025, el municipio superó las 75.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales, consolidando una tendencia ascendente sostenida y situando a Onda como uno de los destinos emergentes de la provincia de Castellón.

El Castillo de las 300 Torres volvió a ser el principal reclamo turístico, acompañado por un notable incremento de visitantes en espacios como el Museo del Azulejo Manolo Safont, la Torre de la Presó o los recursos vinculados al turismo educativo y de grupos organizados. A ello se suma el aumento de atenciones gestionadas desde las oficinas Tourist Info, que refleja un mayor interés por planificar y conocer en profundidad la oferta turística del municipio.

Estas certificaciones consolidan la estrategia turística de Onda, orientada a ofrecer experiencias de calidad, mejorar de forma continua los servicios públicos y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y alineado con los retos de futuro.