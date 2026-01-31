Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”

Un pequeño municipio del interior de Castellón, con 54 habitantes censados aunque apenas unos 35 residen de forma habitual entre semana, ha lanzado una oferta poco habitual para garantizar uno de sus servicios básicos: la gestión de su único bar y del hostal municipal, con vivienda a estrenar incluida "por un precio simbólico".

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la concesión ante la marcha de los actuales gestores el próximo lunes y confía en que el establecimiento vuelva a estar operativo ya durante Pascua.

El bar social y el hostal municipal se ubican en un mismo edificio de titularidad pública, situado en la calle Solana, y constituyen uno de los principales puntos de encuentro del municipio.

El canon anual conjunto asciende a unos 1.000 euros, una cifra reducida si se tiene en cuenta que ofrecen una vivienda situada en el bajo del inmueble "a un precio muy asequible".

Aunque la población estable es muy reducida entre semana, la actividad se incrementa notablemente los fines de semana, cuando el número de habitantes ronda el centenar, y especialmente en verano, periodo en el que el municipio puede llegar a concentrar hasta 500 personas. “Es un servicio esencial para el pueblo”, señalan desde el consistorio, que busca evitar que el establecimiento permanezca cerrado.

Perfil: "con experiencia y ganas de trabajar"

La alcaldesa, Mercedes Giménez, define la oferta como “un chollo”, aunque subraya que el Ayuntamiento busca un perfil concreto. “Nos gustaría que quien se haga cargo tenga experiencia en hostelería y ganas de trabajar”, explica. El bar no solo da servicio a los vecinos, sino que se ha convertido en una parada habitual para motoristas, ciclistas y senderistas que recorren la zona.

La localidad se sitúa en la comarca del Alto Palancia, al sur de la provincia de Castellón, dentro del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Ubicada a 672 metros de altitud, se encuentra en la vertiente occidental de la sierra y rodeada de algunas de sus cumbres más elevadas, desde las que se divisan el mar Mediterráneo y los valles del Palancia y del Mijares, un atractivo añadido para visitantes y turismo activo.

Ubicación de Higueras

Vida social y cultural

Pese a su reducido tamaño, el municipio cuenta con vida social y cultural. Dispone de peña taurina, asociación cultural y forma parte tanto de la Ruta 99 —que agrupa a los pueblos más pequeños de la Comunitat Valenciana— como del programa Viles en Flor.

Viles en Flor, un reclamo turístico que mejora la imagen de Higueras gracias al esfuerzo de sus vecinos / ASOCIACIÓN CULTURAL AGUANAJ

A ello se suma una oferta de instalaciones deportivas, rutas por el entorno y un término municipal con numerosas fuentes de alto valor ecológico y paisajístico.

“Nos gustaría que quien se haga cargo tenga experiencia en hostelería y ganas de trabajar” Mercedes Giménez — Alcaldesa de Higueras

Según el pliego de condiciones, el bar-restaurante y el hostal municipal se entregan completamente equipados, con mobiliario, instalaciones y utillaje en buen estado. El adjudicatario podrá incorporar nuevos elementos para el desarrollo de la actividad, siempre que no impliquen obras ni modificaciones estructurales y cuenten con autorización municipal. El edificio, construido en 1989, tiene una superficie de 168 metros cuadrados y está catalogado como bien de servicio público.

Desde el Ayuntamiento confían en que la combinación de negocio hostelero, vivienda y entorno natural permita atraer a nuevos gestores. “Para quien quiera emprender en hostelería y vivir en un pueblo de montaña con movimiento y visitantes, es una oportunidad muy interesante”, concluye la alcaldesa.

Los interesados pueden presentar las ofertas de dos formas: