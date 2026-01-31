¿Por qué sale humo de color de una emblemática torre del litoral de Castellón?

Una columna de humo de color rosa y morado ha sorprendido este mediodía a quienes recorrían la Vía Verde del Mar de Orpesa en este sábado de invierno, que han levantado la vista hacia lo alto de la torre Colomera.

La imagen, tan llamativa como inesperada, no respondía a una emergencia. Era un gesto deliberado, cargado de simbolismo, memoria y denuncia.

La acción ha formado parte de l’Encesa de Torres, una iniciativa que se ha desarrollado de forma simultánea en 175 torres y atalayas del Mediterráneo, y que ha vuelto a utilizar estos antiguos elementos defensivos para lanzar un mensaje claro: el mar no puede seguir siendo una frontera mortal para miles de personas que buscan una vida segura.

El acto, organizado por la delegación de Castellón de Amnistía Internacional, ha reunido a alrededor de una treintena de personas y se ha celebrado por primera vez en la Torre Colomera, después de que en las dos últimas ediciones tuviera lugar en la Torre del Clot, en Burriana. Antes del encendido del humo, se ha procedido a la lectura del manifiesto de este año, centrado en la defensa de los derechos humanos y en la necesidad de garantizar rutas seguras para quienes se ven obligados a migrar por mar.

Del miedo a la acogida

Durante siglos, estas torres sirvieron para alertar a la ciudadanía de los ataques de los piratas berberiscos. Este sábado, su función ha cambiado. Donde antes hubo señales de defensa, ahora se ha proyectado un mensaje de acogida y humanidad. El humo de colores ha sustituido a las antiguas señales de alarma, acompañado por música valenciana vinculada a la migración, al viaje y a la esperanza.

Durante la acción, integrantes de Amnistía Internacional han explicado a las personas que transitaban por la vía verde el sentido del acto y el mensaje que se quería transmitir.

Al encuentro se han sumado representantes de colectivos como Obrim Fronteres y el Centre Excursionista de Castelló. La acción se ha desarrollado de forma coordinada con otros puntos del Mediterráneo, aunque las alertas meteorológicas por viento han impedido que el encendido pudiera celebrarse con normalidad en algunas localidades.

Desde la organización han señalado que el objetivo es ampliar esta acción a más torres de la provincia en futuras ediciones, reforzando el uso del patrimonio histórico como espacio de memoria y compromiso.