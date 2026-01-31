Les Useres recupera la figura de la reina para sus fiestas patronales de 2026

La próxima edición de las fiestas patronales de Les Useres, dedicadas a El Salvador y al Santísimo Cristo de Agonía, recuperará la figura tanto de la reina como de las damas de honor. El alcalde de la localidad, Jaime Martínez, ha anunciado oficialmente que, tras un año sin disponer de máximas representantes festeras, el municipio volverá a tenerlas este verano, dando a conocer los nombres de las jóvenes que asumirán este papel durante las celebraciones.

Así, la reina de las fiestas será Marina García Miguel, que estará acompañada por Álex García Tomás. Junto a ella estará Cristina Martínez Marco como Dama de Honor, que tendrá a Raúl Vidal Marco como acompañante. A su vez, Ruth Escrig Branchadell, acompañada por Álex Aparici Vega; Lucía Font Bellés, junto a Jaume Andrés Ribes; y María García Tomás, acompañada por Lucas Alba Tomás, ejercerán como Damas.

“Estamos muy felices de poder anunciar que Les Useres vuelve a tener reina y damas”, ha indicado el alcalde de la localidad, quien ha destacado que “para el ayuntamiento supone un gran orgullo recuperar una tradición que forma parte de nuestra identidad como pueblo y hacerlo de la mano de un grupo de jóvenes especialmente comprometidas con nuestras raíces, nuestra cultura y nuestras fiestas”.

Más proyección para el municipio

El alcalde de Les Useres ha destacado que estas figuras contribuirán a dar mayor realce a los actos festivos y a la proyección del municipio, ya que “serán las encargadas de simbolizar nuestras fiestas y de representarnos allá donde vayan, tomando el relevo de tantas mujeres que antes desempeñaron este papel y que forman parte de la historia de Les Useres”.

La nueva reina de las fiestas y su corte de honor iniciarán así un año muy especial como representantes festeras del municipio, acompañando y participando en los distintos actos que se celebrarán en el marco de las fiestas patronales.

“Desde el ayuntamiento vamos a trabajar para que vivan esta experiencia de una manera intensa y positiva y ya estamos elaborando un programa de fiestas completo y muy especial, pensado para que sean unos días perfectos tanto para los vecinos como para quienes nos visitan”, ha concluido Martínez.