Benicàssim concentra en Santa Águeda los actos suspendidos por el luto de San Antoni

Benicàssim celebrará el próximo fin de semana del 6, 7 y 8 de febrero la festividad de Santa Águeda con un programa especial que, aparte de incluir la tradicional romería, permite recuperar los actos que tuvieron que suspenderse en enero durante tres días de las fiestas de San Antoni Abad y Santa Águeda, en señal de luto y respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La festividad de la patrona volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones más arraigadas, con una programación concentrada en tres jornadas que combina actos religiosos, propuestas populares y actividades pensadas para todos los públicos.

Un fin de semana de tradición y convivencia

La programación arrancará el viernes con cena de sobaquillo en la carpa del bulevar y el concurso juvenil Me suena tu cara. El sábado tendrá como plato fuerte la comida monumental de tombet de bou, a las 14.00 horas, seguida por el desfile infantil de disfraces, actividades para los más pequeños y una jornada festiva que concluirá con cena de sobaquillo, bingo y la actuación de El Serrucho.

El domingo llegará el momento más simbólico con la romería y la misa campera en honor a Santa Águeda, a partir de las 9.30 horas, una cita para la que se ha previsto transporte adaptado para personas con movilidad reducida.