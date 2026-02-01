El Carnaval de Vinaròs distingue a la Policía Local y entrega las bandas infantiles

Tras la espectacular llegada de su majestad Carnestoltes el sábado, el Carnaval de Vinaròs ha dedicado este domingo su segunda jornada a los más pequeños, la cultura de la fiesta y la Comisión Organizadora que dirige Christian Rubio entregó una distinción muy especial: el Carnestoltes d’Or.

La jornada se inició al mediodía con la concentración de reinas, reyes y estandartes, acompañadas de la charanga Bé i a Band, en la sede de la asociación cultural Amics de Vinaròs para inaugurar la exposición “Bocetos de una fiesta” de José Vicente Saura Ferreres. Este joven diseñador vinarocense ha realizado en sus 19 años como artista creativo del carnaval más de 40 fantasías geniales para el lucimiento de las reinas en los últimos años y la visita a esta exposición es obligada para que vinarocenses y visitantes puedan apreciar de cerca todos los detalles relacionados con la creación de algunos de los trajes que han marcado historia en el carnaval de Vinaròs.

En la muestra se exhiben tanto los bocetos como el resultado final de la fantasía inmortalizados en fotografía, con el momento que se lució en la gala de reinas. La exposición, inaugurada por el propio autor, el presidente de Amics de Vinaròs, Javier Sorlí; la alcaldesa Maria Dolores Miralles; y el presidente de la COC, Christian Rubio, se completa con algunos trajes y detalles de estas fantasías. Tras la inauguración de esta interesante muestra, se partió en pasacalle hasta la plaza Parroquial, donde se procedió a la izada de la bandera del carnaval.

Imposición de bandas infantiles

Acto seguido se partió al son de la charanga hacia la carpa para iniciar la comida en honor a reinas y reyes infantiles de las comparsas. Tras el ágape, a media tarde se procedió a la imposición de las bandas a los máximos representantes infantiles, un total de 21 en esta edición.

Javier Flores

Carnestoltes d’Or a la Policía Local

Tras la divertida y emotiva imposición de bandas, tuvo lugar la entrega del Carnestoltes d’Or a la Policia Local de Vinaròs por su trayectoria vinculada al Carnaval. La Comisión Organizadora del Carnaval ha querido con este distintivo reconocer la labor de los agentes locales durante tantos años para que la fiesta discurra con la máxima normalidad. Recogió el premio, de manos del presidente de la Comisión Organizadora, Christian Rubio, el intendente jefe de la Policía Local, Juanma Domènech Sanz, en nombre de todo el cuerpo de agentes.

Domènech destacó que este reconocimiento “supone para todos nosotros un importante estímulo para continuar desarrollando nuestro trabajo durante el carnaval con la misma profesionalidad que siempre nos ha caracterizado. Nos sentimos muy orgullosos de recibirlo porque entendemos que es el fruto de muchos años de esfuerzo y horas de planificación y preparación previa en cada edición”.

El Carnaval de Vinaròs volverá con fuerza el próximo fin de semana, con las grandes galas, este año en nueva ubicación en el contramuelle. El sábado, la gran gala de reinas y reyes adultas, y el domingo, tras la gran fiesta de las paellas, será el turno de la gala de reinas y reyes infantil y la gala drag queen.