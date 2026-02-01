Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciclista es evacuado en helicóptero tras una caída en la CV-223 en Eslida

El hombre, de 41 años, sufre un traumatismo craneoencefálico y es trasladado al Hospital General de Castellón

El ciclista ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General de Castellón.

El ciclista ha sido trasladado en helicóptero al Hospital General de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Eva Bellido

Eslida

Un ciclista de 41 años ha sido evacuado en helicóptero medicalizado este domingo por la mañana tras sufrir una caída en la CV 223, en término municipal de Eslida.

El aviso se ha producido en torno a las 11.30 horas en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha movilizado a un Soporte Vital Básico (SPB) y el helicóptero para asistir al hombre, que estaba herido por traumatismo cranoencefálico.

Noticias relacionadas y más

El ciclista ha sido atendido y trasladado posteriormente al Hospital General de Castellón, según han informado fuentes del CICU.

