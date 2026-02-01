Llucena celebra la restauración de la ermita de Sant Antoni

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, ha presidido la procesión

Bendición de la remodelación de la ermita de Sant Antoni Abat de Llucena / Denis Gallén

Héctor Gozalbo

Héctor Gozalbo

Llucena

Los fieles de Llucena celebraron este domingo con gran solemnidad la conclusión de las obras de acondicionamiento y restauración de la ermita de Sant Antoni Abat. El Obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, fue recibido en el templo parroquial por el párroco, la corporación municipal encabezada por el alcalde David Monferrer; los jóvenes que se preparan para la confirmación y los monaguillos.

Seguidamente comenzó la solemne procesión con el acompañamiento de la Unió Musical Llucenenca, desde la iglesia hasta la ermita del siglo XVIII restaurada recientemente y ubicada a las afueras de la población. Allí el Obispo presidió la eucaristía en honor a Sant Antoni Abat que fue concelebrada por varios sacerdotes. La nota musical corrió a cargo del guitarrista Juan Bautista Valverde y la cantante Lucía Grao.

Durante la homilía, el Obispo destacó la figura del santo eremita y recordó la importancia de vivir despojados de lo material para buscar la presencia de lo espiritual. Y cuyo ejemplo encontramos en el patrón de los animales.

Al final de la celebración monseñor Casimiro bendijo las obras y descubrió una placa de cerámica, elaborada por el artista ondense Francisco García Gisbert, que sirve para agradecer la colaboración de personas, juntas parroquiales, calles y asociaciones que han colaborado sufragando los trabajos de restauración. Por la tarde, la Unión Musical Llucenenca ofreció el tercer y último concierto inaugural de la ermita con un variado y amplio repertorio de música barroca.

