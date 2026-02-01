Multitudinario Encuentro de Bolilleras en Burriana

La Llar Fallera de Burriana ha vuelto a ser el escenario de la tradición y el arte al acoger la XXVII edición del Encuentro de Bolilleras. El evento ha congregado a más de 700 participantes que, durante toda la jornada, han mostrado su destreza y compartido su pasión por este oficio ancestral, consolidando esta cita como un referente indiscutible tras más de dos décadas de historia.

La jornada, organizada por la Associació de Bolilleres Mig Punt de Burriana en colaboración con el Ayuntamiento y la Caixa Rural, ha dado comienzo a las diez de la mañana. Artesanas procedentes de más de 40 localidades de la Comunitat Valenciana, Teruel y Tarragona han llenado el recinto de encajes de bolillos, vainicas y bordados en tul, piezas que son el resultado de horas de dedicación y maestría.

Durante el encuentro, las participantes han podido intercambiar experiencias y materiales, disfrutando de un ambiente de convivencia único en la capital de la Plana Baixa. El evento ha contado con una gran afluencia de vecinos que se han acercado para admirar los trabajos, así como con la presencia institucional de la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Monfort.

Fiestas patronales

Como marca la tradición en el marco de las fiestas patronales, las reinas falleras de Burriana, Laura Sendra y Ana Olivas, también han asistido al encuentro. De este modo, las bolilleras han tenido la oportunidad de conocer y admirar el minucioso trabajo realizado en las enaguas de las máximas representantes de las fiestas josefinas, un elemento clave del patrimonio indumentarista local.

La edil de Participación Ciudadana, Isabel Monfort, ha destacado la importancia de este evento: “Mantener vivas estas tradiciones es fundamental, ya que conectan generaciones y nos recuerdan la riqueza de nuestro patrimonio cultural e inmaterial”. Monfort ha añadido que “la gran habilidad de las bolilleras es el mejor ejemplo de cómo el arte y la tradición se unen para crear piezas únicas que son verdaderas obras de arte”.