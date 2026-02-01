Onda celebra la XV Gala del Bou: descubre los premiados
El acto reúne a peñistas, barrios y asociaciones para poner en valor la tradición del bou al carrer
El Ayuntamiento de Onda ha organizado la XV Gala del Bou, un encuentro que ha reunido a peñistas, asociaciones, barrios y aficionados del mundo del toro de la localidad para premiar y reconocer las mejores exhibiciones taurinas del municipio durante el pasado año. El acto ha estado conducido por José Joaquín Diago y ha contado con la presencia de la reina de la Fira d’Onda 2025, Inés Ramón Aguilella, y la dama Paula Rubio Arcas, además de representantes de asociaciones taurinas y comisiones de fiestas.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha sido la encargada de cerrar la gala con la entrega de los últimos galardones. En este sentido, Ballester ha declarado: “Esta gala es un homenaje a todos los que con esfuerzo y responsabilidad, mantienen vivas nuestras fiestas y tradiciones”. “El bou al carrer forma parte de nuestra identidad colectiva y es también un motor cultural y social para Onda”, ha destacado.
Reconocimientos y novedades
Durante la gala se han entregado los premios correspondientes a la Pascua Taurina, la Fira d’Onda y las fiestas de los barrios, reconociendo la bravura, presentación y juego de los astados exhibidos, así como la labor de recortadores, ganaderos, emboladores y organizadores. Como novedad de esta edición, se han incorporado dos nuevas distinciones en los premios de la Fira d’Onda: el Premio al toro de las peñas con mejor juego de toro embolado y el Premio al toro de las peñas más completo.
La XV Gala del Bou también ha servido para reconocer a la Federación de Asociaciones de la Pascua Taurina, a las comisiones de fiestas de los barrios y a las entidades que han destacado por su labor organizativa y de difusión.
Premios XV Gala del Bou de Onda
Premios de la Federación de Asociaciones de la Pascua Taurina
Premio de Fotografía Pascua Taurina – Foto del cartel: Javier Díaz.
Detalle “Nit de vaques enfundades”: Marcos Alfonso Vives, «el Cuco».
Concurso de emboladores: Cuadrilla més ràpida, Consultora Ondense.
Concurso de bous: Granadino nº 16 G-20, de Hnos. Belles (Torre d’en Besora).
XXVIII Concurso Nacional de Ganaderías (Pascua Taurina)
Mejor vaca del concurso: Colilla, nº 22 G-9, de Fernando Machancoses (Xest, València).
Mejor toro del concurso: Emigrante, nº 85 G-22, de Fernando Machancoses (Xest, València).
3º clasificado: Ganadería Raúl Izquierdo (Codo, Zaragoza).
2º clasificado: Ganadería Fernando Machancoses (Xest, València).
1º clasificado – Mejor ganadería: La Paloma (Xaló, Alicante).
Premio Toro de Calle
Barrio con más visualizaciones en YouTube: Asociación de Fiestas Barrio del Castillo.
I Liga Taurina de Fotografía: Iker Fuentes.
Premios de las Fiestas de los Barrios de Onda 2025
Mejor tarde de vacas: vacas de Raúl Monferrer Izquierdo, patrocinada por la peña Infis-K, en las fiestas del Barrio Castellón y Adyacentes.
Mejor toro embolado: Encantado nº 38 G-8, de Marqués de Albaserrada, en las fiestas del Barrio Tosalet.
Mejor toro presentado: Estudiosa nº 3 G-1, de Ángel Gómez Núñez, en las fiestas del Barrio Moreria.
Toro más bravo: Rabanito nº 58 G-1, de Los Chospes, en las fiestas del Barrio Villarreal y Río Mijares.
Premios Fira d’Onda 2025
Mejor salida de la Fira d’Onda: Insensato nº 11 G-1, de Jiménez Pasquau, de la peña Amics i Cia.
Mejor embolada de la Fira d’Onda: Atlántico nº 12 G-1, de Murteira Grave, patrocinado por A.C.T. Guarismo 2.
Premio Ángela Gimeno
Al juego más completo: Experto nº 6 G-9, de la ganadería Las Ramblas, patrocinado por A.C.T. La Montera.
Premios de la Fira d’Onda a los bous de peñas
Toro de las peñas con mejor juego de toro embolado: Pachuco nº 21 G-2, de Daniel Ramos Alfonso, de la A.C.T. Peña Recorte.
Toro de las peñas más completo: Insensato nº 11 G-1, de Jiménez Pasquau, de la peña Amics i Cia.
Toro de las peñas más bravo: Solito nº 28 G-1, de Peñajara de Casta Jijona, de Aficionats al Bou de la Fira d’Onda.
Toro de las peñas mejor presentado: Colombiano nº 13 G-0, de Partido de Resina, de la A.C.T. Pañuelito Verde.
Reconocimientos del Ayuntamiento de Onda a:
Federación de A. Pascua Taurina de Onda
ACT TI-K
A.C.T. Peña Recorte
A.C.T. Pañuelito Verde
A. C. Guarismo 2
A. Aficionats al Bou de Fira
A. C. T. La Montera de Onda
A. Celestino Cuadri d’Onda
Peña Amics i Cia
Asociación de Vecinos del barrio de la Moreria.
Asociación de Fiestas Barrio Villarreal y Adyacentes.
Asociación Cultural y Festiva Barrio Fernando Ferris de Onda.
Asociación Cultural en Fiestas Barrio Castellón y Adyacentes.
Asociación Comisión de Fiestas 29 de junio – Sant Pere.
Asociación Fiestas Barrio del Castillo.
Associació Cultural d’Artesa.
Asociación de Vecinos Barrio Monteblanco.
Asociación Fiestas Barrio San Joaquín.
Asociación Comisión Barrio Tosalet.
Asociación Vecinal Barrio Portal de Valencia y Adyacentes.
