Onda celebra la XV Gala del Bou: descubre los premiados

El Ayuntamiento de Onda ha organizado la XV Gala del Bou, un encuentro que ha reunido a peñistas, asociaciones, barrios y aficionados del mundo del toro de la localidad para premiar y reconocer las mejores exhibiciones taurinas del municipio durante el pasado año. El acto ha estado conducido por José Joaquín Diago y ha contado con la presencia de la reina de la Fira d’Onda 2025, Inés Ramón Aguilella, y la dama Paula Rubio Arcas, además de representantes de asociaciones taurinas y comisiones de fiestas.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha sido la encargada de cerrar la gala con la entrega de los últimos galardones. En este sentido, Ballester ha declarado: “Esta gala es un homenaje a todos los que con esfuerzo y responsabilidad, mantienen vivas nuestras fiestas y tradiciones”. “El bou al carrer forma parte de nuestra identidad colectiva y es también un motor cultural y social para Onda”, ha destacado.

Reconocimientos y novedades

Durante la gala se han entregado los premios correspondientes a la Pascua Taurina, la Fira d’Onda y las fiestas de los barrios, reconociendo la bravura, presentación y juego de los astados exhibidos, así como la labor de recortadores, ganaderos, emboladores y organizadores. Como novedad de esta edición, se han incorporado dos nuevas distinciones en los premios de la Fira d’Onda: el Premio al toro de las peñas con mejor juego de toro embolado y el Premio al toro de las peñas más completo.

La XV Gala del Bou también ha servido para reconocer a la Federación de Asociaciones de la Pascua Taurina, a las comisiones de fiestas de los barrios y a las entidades que han destacado por su labor organizativa y de difusión.

Premios XV Gala del Bou de Onda

Premios de la Federación de Asociaciones de la Pascua Taurina

Premio de Fotografía Pascua Taurina – Foto del cartel: Javier Díaz.

Detalle “Nit de vaques enfundades”: Marcos Alfonso Vives, «el Cuco».

Concurso de emboladores: Cuadrilla més ràpida, Consultora Ondense.

Concurso de bous: Granadino nº 16 G-20, de Hnos. Belles (Torre d’en Besora).

XXVIII Concurso Nacional de Ganaderías (Pascua Taurina)

Mejor vaca del concurso: Colilla, nº 22 G-9, de Fernando Machancoses (Xest, València).

Mejor toro del concurso: Emigrante, nº 85 G-22, de Fernando Machancoses (Xest, València).

3º clasificado: Ganadería Raúl Izquierdo (Codo, Zaragoza).

2º clasificado: Ganadería Fernando Machancoses (Xest, València).

1º clasificado – Mejor ganadería: La Paloma (Xaló, Alicante).

Premio Toro de Calle

Barrio con más visualizaciones en YouTube: Asociación de Fiestas Barrio del Castillo.

I Liga Taurina de Fotografía: Iker Fuentes.

Premios de las Fiestas de los Barrios de Onda 2025

Mejor tarde de vacas: vacas de Raúl Monferrer Izquierdo, patrocinada por la peña Infis-K, en las fiestas del Barrio Castellón y Adyacentes.

Mejor toro embolado: Encantado nº 38 G-8, de Marqués de Albaserrada, en las fiestas del Barrio Tosalet.

Mejor toro presentado: Estudiosa nº 3 G-1, de Ángel Gómez Núñez, en las fiestas del Barrio Moreria.

Toro más bravo: Rabanito nº 58 G-1, de Los Chospes, en las fiestas del Barrio Villarreal y Río Mijares.

Premios Fira d’Onda 2025

Mejor salida de la Fira d’Onda: Insensato nº 11 G-1, de Jiménez Pasquau, de la peña Amics i Cia.

Mejor embolada de la Fira d’Onda: Atlántico nº 12 G-1, de Murteira Grave, patrocinado por A.C.T. Guarismo 2.

Premio Ángela Gimeno

Al juego más completo: Experto nº 6 G-9, de la ganadería Las Ramblas, patrocinado por A.C.T. La Montera.

Premios de la Fira d’Onda a los bous de peñas

Toro de las peñas con mejor juego de toro embolado: Pachuco nº 21 G-2, de Daniel Ramos Alfonso, de la A.C.T. Peña Recorte.

Toro de las peñas más completo: Insensato nº 11 G-1, de Jiménez Pasquau, de la peña Amics i Cia.

Toro de las peñas más bravo: Solito nº 28 G-1, de Peñajara de Casta Jijona, de Aficionats al Bou de la Fira d’Onda.

Toro de las peñas mejor presentado: Colombiano nº 13 G-0, de Partido de Resina, de la A.C.T. Pañuelito Verde.

Reconocimientos del Ayuntamiento de Onda a:

Federación de A. Pascua Taurina de Onda

ACT TI-K

A.C.T. Peña Recorte

A.C.T. Pañuelito Verde

A. C. Guarismo 2

A. Aficionats al Bou de Fira

A. C. T. La Montera de Onda

A. Celestino Cuadri d’Onda

Peña Amics i Cia

Asociación de Vecinos del barrio de la Moreria.

Asociación de Fiestas Barrio Villarreal y Adyacentes.

Asociación Cultural y Festiva Barrio Fernando Ferris de Onda.

Asociación Cultural en Fiestas Barrio Castellón y Adyacentes.

Asociación Comisión de Fiestas 29 de junio – Sant Pere.

Asociación Fiestas Barrio del Castillo.

Associació Cultural d’Artesa.

Asociación de Vecinos Barrio Monteblanco.

Asociación Fiestas Barrio San Joaquín.

Asociación Comisión Barrio Tosalet.

Noticias relacionadas

Asociación Vecinal Barrio Portal de Valencia y Adyacentes.