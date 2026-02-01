Un pueblo de Castellón cierra un cementerio con 146 años de historia

Después de siglo y medio formando parte del paisaje y la memoria colectiva de Chóvar, el viejo cementerio de esta localidad del Alto Palancia encara su cierre definitivo. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento administrativo para clausurar este camposanto, abierto en 1880 y sin uso desde 1998, que pondrá así el punto final a 146 años de historia en pleno casco urbano, en la calle Nueva.

Tras mantener varias reuniones informativas con los vecinos para abordar el proceso a lo largo del año pasado, el Ayuntamiento aprobó inicialmente dar carpetazo a este recinto fúnebre en el pleno del pasado 29 de octubre y ahora abren un periodo de información pública de tres meses para que cualquier persona pueda examinar el expediente y presentar alegaciones.

El consistorio es titular de dos cementerios municipales. El antiguo, que dejó de prestar servicio hace más de 27 años, y el actual-nuevo, ubicado en el paraje de El Pinar, cuya apertura se produjo en febrero de 1998. El último enterramiento en el recinto más histórico tuvo lugar el 16 de febrero de 1998, de manera que se cumple sobradamente el requisito legal que exige un mínimo de diez años sin inhumaciones para proceder a su clausura definitiva.

Panorámica de Chóvar. / Turisme Comunitat Valenciana

Obsoleto y en suelo urbano residencial

El documento del acuerdo plenario justifica la clausura en varios factores. Por un lado, el antiguo camposanto ha quedado integrado en suelo urbano residencial, y por otro, sus instalaciones se consideran obsoletas y no adaptadas a la normativa vigente en materia de policía sanitaria mortuoria. Precisamente, la construcción del nuevo cementerio tuvo como uno de sus objetivos facilitar el cierre del antiguo.

El procedimiento contempla, además, la organización del traslado de los restos cadavéricos que todavía permanecen en el cementerio viejo al nuevo camposanto municipal. Para ello, durante el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento ha encargado la elaboración de informes técnicos y económicos que determinen la capacidad del cementerio actual para albergar los restos a trasladar (y en su caso, la necesidad de obras de ampliación) y el coste que supondrá la operación para las arcas municipales.

La clausura de este histórico recinto funerario supondrá el final de una etapa en la historia local de Chóvar y abre un proceso administrativo que combina la protección de la salud pública, la ordenación urbana y el respeto a los derechos de las familias de las personas allí inhumadas.