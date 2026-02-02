L’Alcora acaricia los 11.000 habitantes y se acerca a su máximo histórico

L’Alcora vuelve a situarse muy cerca de una cifra simbólica en términos de población. Según los últimos datos oficiales, el municipio alcanzaba los 10.943 habitantes a 1 de enero de 2026, quedándose a las puertas de los 11.000 vecinos.

Se trata de un dato especialmente significativo, ya que, según el INE, solo se superó esa cifra en 2008, 2009 y 2010, siendo 2009 el año récord con 11.150 habitantes. La tendencia de los últimos años indica que este récord podría ser superado en 2026, gracias al crecimiento sostenido de la población.

La evolución demográfica refleja estabilidad y desarrollo, consolidando a l’Alcora como un municipio atractivo para vivir. Este crecimiento poblacional se produce en paralelo a un notable descenso del desempleo. Mientras que en el año 2009, el paro superaba las 1.200 personas, las últimas cifras lo sitúan en torno a 570, prácticamente la mitad, marcando los mejores datos de empleo de los últimos 18 años, no registrados desde agosto del 2008.

El alcalde, Samuel Falomir, subraya la importancia de estas cifras: «Que l’Alcora vuelva a situarse cerca de los 11.000 habitantes es un dato muy significativo. Habla de un municipio vivo, con servicios, con actividad y con capacidad para seguir avanzando sin perder su identidad». En esta línea, el Ayuntamiento mantiene como objetivo «seguir trabajando con responsabilidad y planificación para reforzar los servicios, generar oportunidades y garantizar un crecimiento equilibrado».

Además, la afiliación a la Seguridad Social en empresas de l’Alcora ha aumentado en 300 personas. Falomir también destaca que muchas casas antiguas del casco histórico --como las calles Enmedio, San Vicente y Molineros--, así como de otras zonas como Peiró, se están vendiendo, y quienes las compran las están rehabilitando, revitalizando el patrimonio local.

Nuevas inversiones

El dinamismo económico se refleja igualmente en la llegada de nuevas inversiones. Entre ellas destacan el nuevo atomizador y la ampliación de la empresa New Tiles, el proyecto de una planta de hidrógeno verde del grupo suizo Smartenergy -como avanzó Mediterráneo- la construcción de un nuevo Mercadona y zona comercial, así como otros proyectos de expansión y nuevos servicios en industrias del municipio.

En cuanto a comercio y hostelería, ambos sectores resisten a pesar de la crisis. En hostelería, los pocos bares que han cerrado han suscitado rápidamente el interés de emprendedores para reabrirlos, mientras que las tiendas de la localidad mantienen prácticamente la misma oferta, pese a algunos cierres puntuales.

Por último, la demanda de alquileres supera a la oferta, debido al temor a los okupas y a los problemas que puede generar un impago, lo que ha hecho que muchos propietarios prefieran no arrendar sus viviendas.