Almassora une a vecinos y a todos los partidos para frenar el deslinde de Costas

Después de que el pleno de Almassora aprobara en enero por unanimidad una moción para proteger su playa frente al nuevo deslinde que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ayuntamiento ha reunido ahora a la comisión de seguimiento de costas, en la que están representadas las asociaciones de vecinos de la playa y todos los grupos políticos con representación municipal, con el objetivo de analizar las alegaciones que presentarán para defender su tramo de litoral.

Foto de la comisión de seguimiento de costas para abordar las alegaciones frente al deslinde. / Mediterráneo

La alcaldesa, María Tormo, ha presidido este encuentro, en el que han analizado el informe técnico en el que el consistorio ha estado trabajando desde que recibió el oficio del servicio provincial de Costas, sobre la propuesta deslinde que afecta a un tramo de costa de aproximadamente 3.418 metros, comprendido entre el límite sur de la zona de servicio del puerto de Castellón y el paseo Vora Riu, lo que supondría fijar la línea más cerca de las viviendas, próxima a la línea de las farolas.

El Ayuntamiento ha constatado que la propuesta de deslinde no afecta directamente a las propiedades privadas de los vecinos, aunque sí supone "un menoscabo para los intereses generales de Almassora", ya que la propuesta desplaza la línea de ribera del mar haciéndola coincidir con la línea del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Por este motivo, el consistorio solicita que la línea de ribera del mar se sitúe en la zona exterior del denominado muro.

Durante el encuentro de la comisión de seguimiento, han compartido toda la información disponible, han recogido aportaciones y han acordado avanzar en la redacción definitiva de las alegaciones, con el objetivo de reforzar una posición común en defensa del litoral.

Otra foto de la reunión de la comisión de seguimiento de costas. / Mediterráneo

Regeneración de Pla de la Torre

Paralelamente, el municipio continúa a la espera de que el Gobierno ejecute el proyecto de regeneración de Pla de la Torre, una actuación clave para el futuro de la costa almassorina, que cuenta con una inversión prevista de 8,8 millones de euros y que permanece pendiente del informe de impacto ambiental y de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La alcaldesa de Almassora ha reiterado que sigue solicitando una reunión con el Ministerio para abordar de manera directa las actuaciones necesarias para la defensa y regeneración del litoral, insistiendo en que la defensa de la playa es “una prioridad absoluta para este equipo de gobierno”. “No vamos a permitir decisiones que perjudiquen a nuestro municipio y exigimos soluciones reales, inversiones comprometidas y una planificación que garantice la protección de nuestras playas y viviendas”, ha indicado Tormo.

"No vamos a permitir decisiones que perjudiquen a nuestro municipio y exigimos soluciones reales, inversiones comprometidas y una planificación que garantice la protección de nuestras playas y viviendas" María Tormo — Alcaldesa de Almassora

Moción de ayudas urgentes

Asimismo, el Ayuntamiento de Almassora ha concluido la cuantificación de los daños ocasionados por el temporal marítimo Harry, que azotó la costa del municipio durante el pasado mes de enero, y que han sido valorados en 1.522.592,24 euros, según recoge el informe técnico elaborado por los servicios municipales.

Ante esta situación, el equipo de gobierno elevará al próximo pleno municipal una moción para instar al Gobierno de España a declarar el municipio como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que permitiría habilitar ayudas económicas extraordinarias para hacer frente a la reparación de los daños ocasionados.